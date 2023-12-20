Главная особенность здания в том, что оно состоит из четырёх соединённых между собой и «закрученных в вихре» башен

Архитектурное бюро Оле Ширена представило амбициозный проект новой штаб-квартиры Tencent Helix, предназначенной для китайского техногиганта Tencent. Здание представляет собой комплекс из четырех башен, объединенных между собой и создающих впечатляющую архитектурную композицию, напоминающую "закрученный в вихре" елемент.

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Одной из ключевых особенностей проекта является различная высота башен, достигающая максимума в 153 метра. Внешние стены здания будут покрыты сложными призматическими панелями, спроектированными таким образом, чтобы максимально пропускать естественный свет, создавая внутри комфортные условия для работы и отдыха.

Центральным элементом комплекса станет Vortex Garden — большой сад, расположенный в центре, наполненный зелеными насаждениями. Этот элемент придаст офисному пространству не только эстетическую привлекательность, но и создаст уникальное окружение для отдыха и встреч.

Согласно заявлению архитекторов, форма здания ассоциируется с геометрией ДНК. Это символическое воплощение добавляет проекту глубину и уникальность, подчеркивая инновационный характер компании Tencent.

Кампус рассчитан на более чем 23 000 сотрудников и охватывает площадь почти 500 000 квадратных метров. Помимо офисных пространств, внутри здания предусмотрены обширные зоны отдыха, оздоровительный клуб, конференц-залы и места для совместной работы. Это поможет создать не просто офис, а полноценное интегрированное пространство, способствующее взаимодействию и обмену идеями между сотрудниками различных отделов.

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Штаб-квартира Tencent Helix будет расположена в китайском городе Шэньчжэнь. На момент предоставления информации не было объявлено точной даты завершения строительства, однако проект обещает стать внушительным архитектурным и функциональным достижением в корпоративной среде.