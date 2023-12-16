Журналистам внезапно понравилась Prince of Persia: The Lost Crown

Ubisoft обрадовала геймеров внезапным хитом – Prince of Persia: The Lost Crown, который, по словам журналистов, обещает стать первым приятным сюрпризом 2024 года. Проект, описываемый как замечательная метроидвания, успешно сочетает в себе элементы Hollow Knight и Rayman Legends.

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Журналисты, счастливцы, получившие возможность опробовать игру, остались в полном восторге от увиденного. Внушительный мир The Lost Crown полностью раскрывается перед игроками, предоставляя возможность изучения лишь при наличии специальных способностей. Некоторые из них помогут попасть в недоступные зоны, другие – обнаруживать невидимые объекты.

Даже после четырех часов геймплея, журналистам удалось освоить лишь небольшую часть карты, что свидетельствует о масштабности проекта. Главный герой, Саргон, уже с самого начала обладает мощными способностями, но список его умений постоянно расширяется. Амулеты, добываемые персонажем, добавляют интересные эффекты и могут серьезно изменить боевую систему.

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Рецензенты высоко оценили увлекательную боевую систему, отмечая, что Ubisoft смогла приятно удивить своей новой игрой. Prince of Persia: The Lost Crown обещает стать увлекательным проектом, а его выход ожидается 18 января на всех игровых платформах. Прохождение игры, судя по данным, займет от 20 до 25 часов.