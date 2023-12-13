На сайте криптобиржи Binance было опубликовано объявление о прекращении работы с российской валютой в формате P2P-торговли

На официальном интернет-портале криптовалютной биржи Binance было официально изложено уведомление о завершении использования российского рубля в рамках P2P-торговли. Следовательно, компания приняла решение исключить рубль из ассортимента валютных пар, однако существует возможность для пользователей перевести свои рублевые активы на платформу, которая приобрела бизнес Binance в России еще в сентябре текущего года.

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В соответствии с официальным объявлением, платформа Binance P2P завершит поддержку рубля с 31 января 2024 года. До указанной даты пользователи сохраняют возможность вывести свои средства через партнеров Binance или осуществить обмен. Кроме того, компания предоставила перечень торговых пар, которые прекратят своё существование после установленного срока.

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Для продолжения P2P-торговли с российским рублем, пользователи могут воспользоваться платформой CommEX, которая приобрела российское подразделение Binance в сентябре текущего года. Для активации данной возможности необходимо подключить свой аккаунт Binance к CommEX на официальном сайте данного сервиса.