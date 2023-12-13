Пользователь соцсети X под ником lipilipsi увеличил объём накопителя своего MacBook Pro в восемь раз

Не секрет, что апгрейд Apple-техники - задача не из простых. Но существуют те, кто не устраивается текущим положением вещей, и иногда они находят выход из ограничений, навязанных компанией. Пользователь с никнеймом lipilipsi в социальных сетях продемонстрировал это на деле, увеличив объем хранилища своего MacBook Pro в восемь раз.

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Инженер, обладатель MacBook Pro (M3) с 1 ТБ хранилищем, обнаружил неиспользованные контактные площадки для флеш-памяти на материнской плате. Учитывая, что максимальный объем для данной модели составляет 8 ТБ, он заменил оригинальный NAND-чип на четыре новых по 2 ТБ каждый.

Однако просто увеличить объем SSD оказалось недостаточно - macOS изначально настроена на конкретный объем памяти. Энтузиасту пришлось внести несколько модификаций в операционную систему, чтобы успешно работать с новым хранилищем. Инструкция, по какой-то причине, пока не была опубликована.

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Относительно стоимости 8-ТБ накопителя нет информации, но можно предположить, что она существенно ниже, чем цена аналогичного апгрейда от Apple. Не исключено, что подробная инструкция по доступному апгрейду MacBook в ближайшее время появится в сети.