Автор под ником Rustic Games постарался с созданием демейка: тут и графика пиксельная, и вид сверху, и музыка соответствующая

Сегодня предпочтения энтузиастов склоняются в сторону не ремейков старых тайтлов, а демейков популярных игр. Моддеры нацелены на то, чтобы придать старым игровым хитам как можно более старый вид. На этот раз объектом их внимания стала излюбленная геймерами игра – Assassin’s Creed: Black Flag.

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Под псевдонимом Rustic Games стоит автор, который приложил усилия для создания демейка, используя пиксельную графику, вид сверху и соответствующую музыкальную обстановку. В коротком видеоролике демонстрируется прохождение уровня с элементами стелса, паркура и даже кат-сцен с лоу-фай стилем. Важно отметить, что данное творение не является играбельным демейком, а лишь демонстрацией навыков и творческой фантазии автора.

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Если подобные творческие проекты вызывают интерес, стоит обратить внимание на другие демейки. Моддеры и энтузиасты активно создают множество видеороликов с аналогичным содержанием. Недавно появились демейки для таких игр, как Skyrim, Dead Space и даже Minecraft.