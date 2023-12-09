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Nata15
Обнаружен геймплей и информация о новом режиме в The Last of Us Part II Remastered
Несколько дней назад Sony выпустила трейлер, посвящённый No Return, уникальному roguelike-режиму из The Last of Us Part II Remastered. Всего через несколько минут после его премьеры Rockstar Games выстрелила дебютным тизером Grand Theft Auto VI

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В последние несколько дней мир игр переживает настоящий взрыв событий. Sony удивила своих поклонников выпуском трейлера, посвященного уникальному режиму "No Return" в переиздании The Last of Us Part II Remastered. Однако волнение не ограничивается этим – Rockstar Games неожиданно представила тизер Grand Theft Auto VI всего через несколько минут после премьеры.

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Все это может привести к тому, что многие упустят рекламу переиздания одной из самых обсуждаемых игр 2020 года.


Несмотря на дополнительные события, Game Informer не забыл поделиться интересной информацией о новом контенте Part II Remastered. Журналисты представили геймплей режима, который, хотя и следует известной формуле с выбором персонажа, сражениями и боссами, все равно умудрился стать захватывающим благодаря уникальным особенностям.

Различные персонажи из The Last of Us обладают уникальными пассивными навыками и вооружением, что придает игре дополнительную глубину. Элли, ловкая и сбалансированная, отличается от Эбби, брутальной и натренированной, восстанавливающей здоровье после успешных атак.

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Все это обещает фанатам захватывающий и неканоничный режим, который станет настоящим испытанием навыков выживания в постоянно меняющихся условиях. Напоминаем, что релиз The Last of Us Part II Remastered ожидается 19 января 2024 года и будет доступен эксклюзивно для PlayStation 5.

#новости #техника
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