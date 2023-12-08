Бренд DIGMA PRO анонсировал запуск своей новой серии мониторов Art в России, представляющих собой 27-дюймовые экраны различных моделей. Ассортимент включает устройства с разным разрешением, уровнем яркости и временем отклика, предназначенные для разнообразных задач, начиная от работы с мультимедийным контентом и заканчивая динамичным геймингом.

Одной из ключевых новинок стала модель DIGMA PRO Art S, оборудованная IPS-экраном с разрешением 3840x2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 400 кд/м². Монитор, с временем отклика матрицы в 5 мс, позиционируется как идеальное решение для профессионального видеомонтажа, обработки фотографий, создания 3D-графики, а также для игр и просмотра фильмов.

DIGMA PRO Art M привлекает внимание своим высоким разрешением (5K, 218 ppi) и IPS-матрицей, обеспечивающей максимальную яркость 500 кд/м², частоту обновления 60 Гц и время отклика 5 мс. Эти технические характеристики делают его предпочтительным выбором для цифровых художников и профессионалов креативной индустрии.

Модель DIGMA PRO Art L, в свою очередь, оснащена qHD-экраном, способным отобразить более 1 миллиарда оттенков, углами обзора 178 градусов, частотой обновления 164 Гц и временем отклика всего 1 мс. Поддержка технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC обеспечивает стабильную картинку во время игровых сессий.

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Каждый из мониторов обеспечен разъемами HDMI, DisplayPort и USB Type-C, а также 3,5-мм аудиопортом. В комплект поставки входят кабели HDMI и DisplayPort, а два встроенных динамика мощностью 4 Вт и функции защиты зрения делают новинки DIGMA PRO Art комплексным решением для различных пользовательских потребностей.