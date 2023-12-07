Компания Meizu выпустила сразу две новые модели беспроводных наушников в рамках суббренда PANDAER

Компания Meizu впечатлила своими новыми разработками, представив две инновационные модели беспроводных наушников под своим подбрендом PANDAER. Эти аудиоустройства не только выделяются уникальным дизайном, но также предлагают различные функциональные возможности. Одна из новых моделей нацелена на истинных ценителей музыки, обеспечивая выдающееся качество звука, в то время как вторая специально разработана для геймеров, обеспечивая минимальные задержки в игровом процессе.

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Наушники PANDAER Noise-Canceling Earphones 1s, работающие на базе передового Bluetooth 5.4, представляют собой стильный корпус из алюминиевого сплава и обеспечивают активное шумоподавление с эффективностью до 38 дБ. Кроме того, они поставляются с зарядным чехлом восьмиугольной формы, который обеспечивает до 30 часов автономной работы после полной зарядки.

Отмечается, что пользователи могут настраивать звучание наушников с помощью эквалайзера в специальном мобильном приложении. Благодаря функции Flyme Smart Connection, они также легко соединяются с другими устройствами Meizu. Цена этой инновационной модели на китайском рынке составляет $55.

В свою очередь, PANDAER Gaming Earphones 1s предназначены для геймеров, оборудованы 13-мм динамическими драйверами и имеют чувствительность до 105 дБ. Они выполнены в форм-факторе вкладышей без силиконовых насадок, поддерживают режим сверхнизкой задержки (35 мс) и функцию ENC (шумоподавление во время телефонных разговоров). Заявленная автономность составляет до 28 часов с учетом зарядки от комплектного кейса.

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Эта гарнитура оснащена модулем Bluetooth 5.3, защищена от пота и брызг по стандарту IPX4. Функция Flyme Smart Connection делает ее использование еще более удобным. Цена данной модели на китайском рынке – $41. Однако на данный момент нет информации о доступности новинок Meizu в других регионах.