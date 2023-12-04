Vivo объявила о готовящейся презентации смартфонов серии vivo S18

Vivo анонсировала предстоящую презентацию смартфонов из линейки vivo S18. Представитель компании раскрыл ключевые характеристики устройств, продемонстрировал возможности их камер с примерами реальных снимков, а также объявил дату премьеры предстоящих новинок.

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Презентация новой линейки смартфонов vivo S18 намечена на 14 декабря текущего года. Известно, что базовая модель будет оснащена процессором Snapdragon 7 Gen 3, в то время как версия Pro получит мощную мобильную платформу MediaTek Dimensity 9200+. По слухам, емкость батареи у обоих устройств составит 5000 мАч, но эта информация ожидает официального подтверждения.

В камерной системе vivo S18 Pro будут использованы основной сенсор Sony IMX920, сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с «профессиональным сенсором» для портретной съёмки — разрешение всех трех камер составит 50 Мп. Кроме того, в новинках серии будет предусмотрена поддержка выдающейся языковой модели BlueLM, интегрированной непосредственно в устройство.

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Компания также предоставила примеры снимков, созданных с использованием камеры vivo S18 и подвергнутых автоматической обработке с искусственным интеллектом. На текущий момент производитель не раскрыл информацию о цене этих смартфонов.