Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Vivo S18: 14 декабря – презентация, образцы фото, дополнительные детали
Vivo объявила о готовящейся презентации смартфонов серии vivo S18

реклама

Vivo анонсировала предстоящую презентацию смартфонов из линейки vivo S18. Представитель компании раскрыл ключевые характеристики устройств, продемонстрировал возможности их камер с примерами реальных снимков, а также объявил дату премьеры предстоящих новинок.

реклама

Презентация новой линейки смартфонов vivo S18 намечена на 14 декабря текущего года. Известно, что базовая модель будет оснащена процессором Snapdragon 7 Gen 3, в то время как версия Pro получит мощную мобильную платформу MediaTek Dimensity 9200+. По слухам, емкость батареи у обоих устройств составит 5000 мАч, но эта информация ожидает официального подтверждения.

В камерной системе vivo S18 Pro будут использованы основной сенсор Sony IMX920, сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с «профессиональным сенсором» для портретной съёмки — разрешение всех трех камер составит 50 Мп. Кроме того, в новинках серии будет предусмотрена поддержка выдающейся языковой модели BlueLM, интегрированной непосредственно в устройство.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Компания также предоставила примеры снимков, созданных с использованием камеры vivo S18 и подвергнутых автоматической обработке с искусственным интеллектом. На текущий момент производитель не раскрыл информацию о цене этих смартфонов.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европа может вернуться к закупкам российского газа уже в 2024 году
10
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
23
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
9
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
5
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
7
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
3
Крупнейшее астрономическое моделирование подвергает испытанию стандартную модель космологии
4
Samsung и OnePlus «запрятали» одну из лучших функций Android
1
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
Количество игроков в Starfield перевалило за 12 млн
4
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Четыре криптотрейдера спрогнозировали движение BTC в ноябре
+
NVIDIA планирует снизить цены и продлить жизнь GeForce RTX 3060
+
Японский поставщик химикатов для выпуска чипов предпочёл влезть в долги, но не повышать цены для клиентов
1
Геймеры спешно избавляются от "народной" GeForce RTX 3060 — ее популярность за месяц упала вдвое
16
Редакторы Индии не смогли отличить танк Т-72 от Abrams и опубликовали кадры с ЧВК Вагнер из Ростова
8
Стоимость модулей оперативной памяти DDR3, DDR4 и DDR5 стремительно растёт
3
Cerabyte показала прототип керамической системы хранения данных - Картриджи емкостью 10 000 ТБ
2

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
154
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
30
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
7
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
15
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
38
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
15
Автоспортивные итоги года и субъективный прогноз на следующий год
8
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
3
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
4

Сейчас обсуждают

Vito Vago
20:09
Они же все (хохлопитеки) свои ноги кипятком ошпарят от такого счастья, ходить не смогут.
Песня группы АИГЕЛ из сериала "Слово пацана" возглавила рейтинг самых популярных песен на Украине
Vito Vago
20:01
Когда уже они нажрутся...!
США предупреждают: обход санкций в отношении GPU попадет под контроль
Truth Sееker
19:56
Аге́нтство интерне́т-иссле́дований (англ. Internet Research Agency, также в прессе и иных источниках обозначается как «кремлебо́ты», «фа́брика тро́ллей», «приго́жинские тро́лли», «о́льгинские тро́лли»...
Оперативная память дорожает – какие модули DDR4/DDR5 купить, пока цены не улетели в космос
Truth Sееker
19:51
А щас снова XIX век? «Малороссией» в прошлом никогда не называлась ни вся территория современной Украины, ни все земли населенные украинцами или их предками. «Малороссия» — название более позднее, че...
Столтенберг допускает ухудшение ситуации в Украине, если Запад не нарастит поставки оружия
coth
19:50
Поздно уже о 5G думать. Нужно о 6G думать, участвовать в разработке и пионерить развёртывание.
Вице-премьер Чернышенко рассказал о стратегии развития отрасли связи России до 2030 года
glavhyilo
19:38
это называется не спешная обезжирка врага.Если враг полпланеты,то там просто обезжиривают его сперва до кондиции.
В Австрии считают, что Украина потерпит поражение, если Запад не пойдёт «ва-банк»
Максим Салагин
19:37
Автор башкой ударился, проц можно похуже, радеон в жопу засунуть, так как через 8 лет все в 4к сидеть будут, а как мы знаем видюхи от зелёных в 4к ведут себя лучше да и тем более от количества памати ...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Eaec
19:36
Убогий, зачем ты себе купил гоночный проц на мертвой платформе?
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Eaec
19:33
Гоголь был не в курсе, что живёт на Украине т.к. такой страны тогда не было. Гоголь жил в России, а вернее в её части которая называлась Малороссия.
Столтенберг допускает ухудшение ситуации в Украине, если Запад не нарастит поставки оружия
Apsheronsky tchai
19:30
Вроде бы ещё не утро даже на Дальнем Востоке, а уже слышен петушиный крик про Ко-Ко-Райзен. За гребень и под шконку.
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 50% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем