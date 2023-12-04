Техноблогер под ником Tech_Reve утверждает, что компания внесёт заметные изменения в модули камер флагманов образца 2025 года

Эксперты в сфере мобильных технологий привлекают внимание к предстоящей серии Samsung Galaxy S25. Известный техноблогер Tech_Reve делится ценными деталями, утверждая, что в 2025 году Samsung намерена произвести значительные изменения в камерах своих флагманов.

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Согласно утечкам, важным изменением станет отказ от использования привычных 50-мегапиксельных датчиков ISOCELL GN3 в моделях Galaxy S25 и S25+. Эти датчики были характерными для бренда в течение последних трех лет. Вместо них, по неофициальным данным, Samsung планирует внедрить сенсоры Sony, основной датчик которых станет новым фокусом в камерной системе. Следует отметить, что эта информация пока остается слухом, поскольку компания не делала официальных заявлений.

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Синхронно с этими изменениями, ожидаемые к презентации Galaxy S24 и Galaxy S24+ предполагаются оборудованными теми же 50-мегапиксельными датчиками GN3, совмещенными с широкоугольным модулем на 12 Мп и 10-мегапиксельным датчиком, а также телеобъективом. Премьера этих флагманов запланирована на середину января 2024 года. Эксперты с нетерпением ждут официального подтверждения этих инноваций со стороны Samsung.