Этот инновационный тест на выявление свинца во много раз чувствительнее существующих аналогов

Голландские ученые из AMOLF разработали революционный метод выявления свинца с использованием инновационного теста, который оказался в несколько сотен раз чувствительнее существующих аналогов. Эксперты из этого исследовательского института воспользовались перовскитными полупроводниками, основой современных солнечных батарей, чтобы усовершенствовать детекцию токсичного металла.

реклама

Открытие заключается в использовании раствора бромида метиламмония, который проявил наилучшие характеристики при создании свинцового перовскита в полупроводниковой форме. Этот раствор, контактируя со свинцовым соединением, вызывает моментальное излучение ярко-зеленого света под воздействием УФ-излучения, что делает тест высокоэффективным в выявлении наличия свинца на различных поверхностях, включая водопроводные трубы и предметы кухонной утвари.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Профессионалы из AMOLF протестировали более 50 материалов, включая олово, алюминий и медь, выявив высокую хемоселективность теста. Этот инновационный метод способен обнаруживать концентрацию свинца на уровне одного нанограмма на квадратный миллиметр, превосходя существующие тесты в тысячи раз. Такой прогресс в чувствительности открывает перспективы более точного контроля за содержанием свинца, имеющего важное значение для обеспечения безопасности в различных сферах.