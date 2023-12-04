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Nata15
Разработан спрей для обнаружения опасного свинца в окружающей среде
Этот инновационный тест на выявление свинца во много раз чувствительнее существующих аналогов

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Голландские ученые из AMOLF разработали революционный метод выявления свинца с использованием инновационного теста, который оказался в несколько сотен раз чувствительнее существующих аналогов. Эксперты из этого исследовательского института воспользовались перовскитными полупроводниками, основой современных солнечных батарей, чтобы усовершенствовать детекцию токсичного металла.

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Открытие заключается в использовании раствора бромида метиламмония, который проявил наилучшие характеристики при создании свинцового перовскита в полупроводниковой форме. Этот раствор, контактируя со свинцовым соединением, вызывает моментальное излучение ярко-зеленого света под воздействием УФ-излучения, что делает тест высокоэффективным в выявлении наличия свинца на различных поверхностях, включая водопроводные трубы и предметы кухонной утвари.

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Профессионалы из AMOLF протестировали более 50 материалов, включая олово, алюминий и медь, выявив высокую хемоселективность теста. Этот инновационный метод способен обнаруживать концентрацию свинца на уровне одного нанограмма на квадратный миллиметр, превосходя существующие тесты в тысячи раз. Такой прогресс в чувствительности открывает перспективы более точного контроля за содержанием свинца, имеющего важное значение для обеспечения безопасности в различных сферах.

#новости #техника
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