В ходе исследования звезды HD110067, находящейся на расстоянии около 100 световых лет от Земли в северном созвездии Волосы Вероники, астрономы из Калифорнийского университета в Чикаго обнаружили редкую систему из шести планет

В ходе наблюдений звезды HD110067, удаленной от Земли на примерно 100 световых лет в созвездии Волосы Вероники, астрономы из Университета Чикаго обнаружили удивительную шестипланетную систему. Заинтриговало то, что движение планет в этой системе согласованно и подчинено гравитационному резонансу.

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Эта система представляет собой редкое явление гравитационного резонанса, где ближайшие к звезде планеты совершают три оборота за каждые два оборота следующих. Этот резонанс 3/2 присутствует среди четырех ближайших планет, а более отдаленные планеты совершают четыре оборота за каждые три оборота (резонанс 4/3) и повторяют этот цикл дважды. Астрономы подчеркивают стабильность этих резонансных орбит, что свидетельствует о сохранении этой конфигурации миллиарды лет.

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Это открытие ценно, так как предоставляет уникальную возможность изучения формирования и эволюции планетарных систем. Планеты, находящиеся в гравитационном резонансе, демонстрируют устойчивую динамику, что делает HD110067 объектом внимания для дальнейших исследований. Рафаэль Луке, руководитель исследования, подчеркнул важность этого открытия, отмечая, что всего около одного процента известных систем проявляют подобные гравитационные резонансы, что делает эту систему особенно интересной для глубокого астрономического анализа.