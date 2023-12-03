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Nata15
Google теперь питает свой дата-центр геотермальной энергией
Поисковый гигант совместно со стартапом Fervo отчитался об успешном вводе в эксплуатацию первой геотермальной электростанции в центре обработки данных Google в Неваде

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Google и стартап Fervo сообщили об успешной реализации инновационного проекта – геотермальной электростанции в центре обработки данных Google в Неваде. Эта станция, предоставляющая до 3,5 МВт чистой электроэнергии, стала важным шагом в современной энергетике.

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Проект был реализован на окраине геотермального месторождения, где представлена горячая порода без жидкости. Fervo преодолела этот вызов, пробурив две горизонтальные скважины: ствол длиной 990 метров и труба диаметром 17,78 см создали стабильный поток нагретой воды с температурой до 191 градуса. Этот поток, двигаясь со скоростью 63 литра в секунду, инициирует вращение турбин, генерируя электроэнергию. Вода после этого остывает и снова становится жидкой.

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Трубная система оборудована оптоволоконными кабелями, постоянно контролирующими температуру и динамику воды. Геотермальная энергия эффективно дополняет солнечные и ветровые источники, что позволяет уравновесить потребление электроэнергии. Установка способна генерировать до 3,5 МВт, достаточно для обслуживания 2625 домовладений, предоставляя стабильное и экологически чистое энергетическое решение.

#новости #техника
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