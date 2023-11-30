По данным инсайдеров, графический редактор Paint c функцией ИИ-рисования на базе Dall-E 3 выходит из стадии бета-тестирования и вскоре появится в стабильных сборках Windows

Согласно информации от внутренних источников компании, графический редактор Paint с функцией искусственного интеллекта, основанного на технологии Dall-E 3, завершает этап бета-тестирования и в ближайшее время будет интегрирован в стабильные версии операционной системы Windows. Новый инструмент, получивший название Cocreator, представлен первыми скриншотами, демонстрирующими его возможности.

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Подобно другим аналогичным разработкам, создание изображений будет осуществляться через текстовые описания. Paint, опираясь на такие описания, предлагает три варианта готовых изображений, а затем разворачивает выбранное изображение на виртуальном полотне.

В контексте ответственного использования искусственного интеллекта, представители Microsoft подчеркивают, что при использовании Paint Cocreator применяется фильтрация контента и другие меры предосторожности для предотвращения создания изображений, которые могут быть вредными, оскорбительными или неуместными. Компания продолжает оптимизировать работу Paint Cocreator, основываясь на реальном опыте использования и обратной связи пользователей.

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Согласно данным портала Windows Latest, внедрение искусственного интеллекта-помощника будет происходить на компьютерах пользователей Windows 11 поэтапно (регионы доступности не указаны). Источник также утверждает, что нововведение будет совместимо с другими функциями графического редактора, включая работу со слоями и замену фона.