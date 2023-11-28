Надёжный инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил, что HUAWEI готовит к выпуску новую модификацию процессора Kirin 9000s. По его словам, компания также работает над двумя устройствами на базе будущего чипа — одно из них недавно было замечено в Geekbench

Источник информации, известный как Digital Chat Station, предоставил детали о грядущем выпуске улучшенной версии процессора Kirin 9000s от HUAWEI. Согласно его сообщению, компания также активно разрабатывает два устройства, которые будут использовать этот чип, одно из которых недавно было замечено в рейтинге производительности Geekbench.

реклама

По данным источника, изменения в основном касаются оптимизации чипа, а не полностью новой модели. Основным отличием этого системного чипа (SoC) от предыдущей версии будет снижение частоты "большого" ядра на 0,13 ГГц. Таким образом, новая структура чипа будет иметь следующий вид: 1 ядро с частотой 2,49 ГГц, 3 ядра с частотой 2,15 ГГц и 4 ядра с частотой 1,53 ГГц. Графический ускоритель Maleoon 910, по словам источника, останется неизменным.

В сети уже появилась неофициальная информация о первых устройствах, использующих обновленный процессор. По слухам, это могут быть планшет и смартфон, возможно, связанные с недавно представленным HUAWEI MatePad Pro 11 2024 и одним из предстоящих устройств из серии nova 12.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Информацию о версии с планшетом косвенно подтвердил портал Mydrivers, опубликовав результаты тестирования устройства с индексом XYAO-W00 в Geekbench. Это устройство на основе чипа, соответствующего обновленной версии Kirin 9000s, показало результаты 1244 и 3793 балла в одно- и многоядерных тестах соответственно. Аналогичные результаты ранее продемонстрировал HUAWEI Mate 60 Pro, оснащенный стандартной версией Kirin 9000s.