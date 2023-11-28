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Nata15
Бывший руководитель Microsoft подвергся критике за размещение изображения PlayStation 5 в Twitter
Любители PlayStation и поклонники Xbox вечно ссорятся друг с другом на просторах интернета

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Сообщество фанатов PlayStation и Xbox вечно вступает в ожесточенные споры на просторах интернета. Обычно инициаторами конфликтов становятся мелочи, и страстные поклонники не приемлют, когда бывшие сотрудники одной из компаний высказываются положительно о продукции конкурентов.

Ларри Гриб, экс-сотрудник Microsoft, разместил в своем Twitter-аккаунте ссылку на Slim-версию PlayStation 5 Digital Edition, которая быстро нашла своих покупателей, поступив на склады Amazon. К несчастью, Гриб, кажется, не предвидел, что его действие вызовет настоящий шквал критики.

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Многие выразили свое негодование:

"Неверный шаг."

"У меня есть подозрение, что ты не ушел на пенсию, а тебя довольно аккуратно уволили."

"Неудачный поступок."

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Интересно, что даже те, кто далек от консольных споров, начали осуждать страстных поклонников Xbox за их агрессивное поведение, выражая благодарность за предоставленную ссылку. Сам Гриб оправдывает свой поступок, утверждая, что "чем больше люди играют, тем лучше для всех". Напомним, что Ларри Гриб трудился в Microsoft два десятилетия, занимаясь продвижением игровых консолей компании с 2003 по 2023 год.

#техника
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