По имеющимся данным, новинку оснастят AMOLED-экраном вместо IPS-матрицы, характерной для бюджетной линейки Galaxy A

Американский ритейлер Walmart внес свой вклад в раскрытие тайн будущего смартфона Samsung Galaxy A15 5G, не дожидаясь его официального дебюта. Согласно информации от интернет-магазина, этот представитель линейки Galaxy A будет отличаться от предыдущих моделей благодаря применению высокотехнологичного AMOLED-экрана, заменяя традиционную IPS-матрицу, которую мы привыкли видеть в бюджетных устройствах данной серии.

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Ожидается, что диагональ экрана составит 6,5 дюйма, а разрешение порадует пользователей Full HD+. Сведения о технической начинке указывают на применение процессора MediaTek Dimensity 6100 Plus, 4 ГБ оперативной памяти и внутреннего хранилища объемом 128 ГБ, которое, кстати, можно будет расширить с помощью карты microSD.

Особое внимание уделено камерной системе устройства, включающей тройной модуль с главным датчиком на 50 Мп, 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным макро-модулем. А вот фронтальная камера на 13 Мп, дискретно встроенная в вырез экрана в виде капли, добавляет устройству стильный штрих. Автономность смартфона обеспечивается мощной батареей на 5000 мАч, поддерживаемой технологией быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

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По информации от карточки товара, предполагаемая розничная цена Samsung Galaxy A15 5G в США составит $139. Впрочем, следует отметить, что официального подтверждения данной информации пока не поступало, а дата начала продаж остается тайной, которую производитель еще не раскрыл. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех подробностей о предстоящем релизе этого перспективного смартфона.