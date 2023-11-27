Инсайдер под ником passionategeekz опубликовал фотографии ещё не представленных смартфонов TECNO Spark 20 4G и Spark 20 Pro и назвал часть их характеристик

Инсайдер под никнеймом passionategeekz представил эксклюзивные снимки предстоящих смартфонов TECNO Spark 20 4G и Spark 20 Pro, раскрыв некоторые ключевые детали об устройствах. По его информации, более продвинутая модель обещает внушительную 108-мегапиксельную камеру и щедрый объем оперативной памяти.

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Согласно утверждениям инсайдера, TECNO Spark 20 4G оснащен 4 ГБ оперативной памяти, с возможностью использования до 4 ГБ виртуальной памяти, выделенной из внутреннего хранилища. Устройство будет работать на процессоре MediaTek Helio G85, оборудовано стереодинамиками с технологией поддержки DTS, 50-мегапиксельной основной камерой, 32-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.

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Про-версия устройства, по словам источника, получит чип MediaTek Helio G99, внушительные 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 108-мегапиксельную основную камеру и дисплей с обновлением 120 герц. Также сообщается о наличии аккумулятора на 4900 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. Размеры устройства составят 169 x 77 x 9 мм, вес — 200 граммов. Премьера обеих новинок TECNO запланирована на декабрь текущего года, однако стоимость устройств пока остается загадкой.