Интернет-эксперты считают, что дела у корпорации идут куда хуже, чем ей хотелось бы

На первый взгляд, у Sony всё в порядке: PlayStation 5 успешно продается, эксклюзивы для консоли получают высокие оценки критиков и завораживают фанатов. Однако эксперты в сфере интернета считают, что у корпорации не так гладко, как может показаться.

Пользователь под ником おっくう разместил тред в X (представляющей собой бывший Twitter), где поделился своими размышлениями о будущем игрового направления японской компании. По его мнению, банкротство на подходе: ушедший Джим Райан до сих пор не получил замену, а продажи PS5 идут по сниженной цене, чтобы избавиться от избыточных запасов на складе. По слухам, высшее руководство не в восторге от текущей ситуации (которое одобрило неудачную стратегию и осталось с множеством непроданных PlayStation), и поэтому активно старается утаивать плохие новости от прессы и общественности. И это не впервые: например, инвестор утверждает, что фактическое количество проданных PlayStation 5 на 13 миллионов меньше, чем указано в отчетах Sony.

Цепочка твитов привлекла миллионы просмотров и множество ответов. Однако многие считают, что все эти утверждения — просто выдумки и ложь. Сообщество, в частности, пояснило, что недавние скидки связаны с «Черной пятницей», и Microsoft также проводит подобные акции. Тем не менее, после ухода Джима Райана по сети распространяется все больше слухов о несогласии в руководстве Sony. Игры-сервисы откладываются, PlayStation Portal вызывает недоумение у поклонников бренда, Naughty Dog занята перевыпуском The Last of Us Part II, Bungie продолжает разочаровывать пользователей Destiny 2. Ситуация, если вкратце, далека от радужной.

