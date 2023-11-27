Новинка, «заточенная» под ОС Linux, получила производительное железо AMD и внушительный объём оперативной памяти, а также быстрый дисплей и набор актуальных интерфейсов

Немецкая компания Tuxedo представила свой первый геймерский ноутбук под именем Sirius 16, который специально адаптирован для работы на операционной системе Linux. Устройство оснащено передовым оборудованием от AMD, включая процессор AMD Ryzen 7 7840HS и видеокарту Radeon RX 7600M XT (8 ГБ GDDR6). Характеристики включают в себя 16,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560x1440 пикселей, обновляющийся с частотой 165 Гц, и яркостью подсветки до 300 кд/м². Цветовое пространство sRGB охвачено на 100%.

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Аппаратная платформа лэптопа поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и два SSD с общим объемом до 8 ТБ, обеспечивая высокую производительность. Автономность гарантируется батареей ёмкостью 80 Втч, что позволяет работать до 10 часов на минимальной яркости.

В разнообразии интерфейсов ноутбук предлагает порты USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1, Ethernet, и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. Четыре встроенных динамика (2 x 2 Вт + 2 x 1 Вт) обеспечивают качественное звучание.

Операционная система Tuxedo Sirius 16 может быть выбрана из нескольких вариантов: Tuxedo OS, основанной на Kubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 22.04 LTS или Ubuntu Budgie 22.04 LTS. По запросу пользователя возможна замена на Windows 11.

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Продажи Tuxedo Sirius 16 стартуют в декабре, а конечная цена устройства будет объявлена позднее.