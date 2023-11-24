Они долго работают на одном заряде и не раздражают вездесущими уведомлениями, а если выбрать защищённую модель — можно смело таскать её в гараж или на рыбалку, не опасаясь поломки

AGM внесла свой вклад в мир мобильных технологий, представив новую модель AGM M9, которая не только отражает классический дизайн, но и поднимает планку функциональности. Этот телефон станет идеальным компаньоном для тех, кто предпочитает надежность и эффективность перед избыточной функциональностью современных смартфонов.

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AGM M9 не просто возвращается к привычному форм-фактору с расположением кнопок, но и удивляет мощным динамиком, способным достигать 108 дБ громкости. Эта особенность делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит высокую четкость звука, будь то люди с нарушениями слуха или профессионалы, сталкивающиеся с повышенным уровнем окружающего шума, такие как строители.

Безусловным плюсом AGM M9 является его прочный корпус, соответствующий стандартам IP68 и MIL-STD-810G. Телефон не просто защищен от воды и пыли, но и способен выдерживать погружение под воду, что делает его надежным спутником в самых экстремальных ситуациях.

Современный разъем USB Type-C для зарядки и емкость аккумулятора на уровне 1000 мАч обеспечивают не только удобство в использовании, но и продолжительное время автономной работы. AGM M9 становится не просто телефоном, а надежным компаньоном для повседневных задач.

Любителям музыки придется по вкусу наличие аудиоразъема для карт microSD, встроенного FM-радио и поддержки Bluetooth. Помимо этого, встроенный мощный LED-фонарик добавляет функциональности в самых различных сценариях использования.

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AGM M9 представлен в двух модификациях: базовой с поддержкой только сетей 2G и модели с 4G-радиомодулем, включающим технологию VoLTE для более быстрой и стабильной передачи данных. Этот телефон открывает широкие возможности для выбора, учитывая индивидуальные потребности в сетевых возможностях. AGM M9 — это не просто телефон, это высокотехнологичное решение для тех, кто ценит сочетание стиля и надежности.