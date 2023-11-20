Эксперты подчеркивают позитивные тенденции на рынке, связанные с ожидаемым утверждением первого в истории США спотового биткоин-ETF. За неделю приток средств в цифровые активы составил $176 млн

Эксперты отмечают, что сохранение позитивной динамики на финансовых рынках связано с неотложным утверждением первого в истории США спотового биткоин-ETF.

реклама

Согласно анализу данных, за неделю с 13 по 17 ноября, приток средств в инвестиционные продукты с цифровыми активами составил $176 млн, подчеркивая устойчивый положительный тренд, присутствующий в течение восьми последовательных недель. Компания CoinShares сообщает, что общий объем инвестированных средств перевалил за отметку в $1,32 млрд.

Важно отметить, что текущие показатели оказались ниже уровней, зарегистрированных в 2020 и 2021 годах, когда приток средств в крипторынок составил $6,6 млрд и $10,7 млрд соответственно.

В свете этих событий стоит выделить растущую долю фондов, торгуемых на бирже, (ETP). Если в последние годы средненедельный объем торгов составлял $3 млрд, то в 2023 году этот показатель уменьшился до $1,5 млрд. Тем не менее, доля ETP продолжает наращиваться, достигая в среднем 11% и превышая исторический средний показатель в 3,4%. Этот результат также превосходит уровни, зафиксированные в период предыдущего бычьего рынка.

В области криптовалют сохраняется доминирование биткоина (BTC). За прошлую неделю в эту криптовалюту поступило инвестиций на $155 млн. Однако продолжает снижаться объем средств в шортовых позициях, достигнув оттока в $8,5 млн.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Среди альткоинов выделяются Solana (SOL), Ethereum (ETH) и Avalanche (AVAX), в которые поступили $13,6 млн, $3,3 млн и $1,8 млн соответственно. Заметен отток из Uniswap (UNI) на сумму $0,55 млн, а также из Polygon (MATIC) с отрицательным балансом в размере $0,86 млн.