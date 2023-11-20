Отличительными чертами устройства стали сбалансированная аппаратная конфигурация, дисплей с повышенной частотой обновления и приличный объём памяти

В мире технологий семейство инновационных смартфонов от Redmi пополнилось новой жемчужиной – моделью Note 13R Pro, предоставляя пользователям несравненный опыт использования. Этот устройство выделяется своей утонченной аппаратной конфигурацией, захватывающим OLED-экраном и внушительным объемом встроенной памяти.

реклама

Note 13R Pro поражает воображение своим 6,67-дюймовым OLED-экраном, обеспечивающим разрешение 2400x1080 пикселей, а частота обновления на уровне 120 Гц (с использованием технологии ШИМ до 1920 Гц) придает изображению невероятную четкость и плавность. В основе мощи устройства лежит мобильная платформа MediaTek Dimensity 6080, тесно сплетенная с 12 ГБ оперативной памяти. Великолепный объем встроенного накопителя – целых 256 ГБ.

С фотоискусством на новом уровне благодаря 108-мегапиксельному главному датчику в паре с 2-мегапиксельным вспомогательным сенсором в тыльной камере, а 16-мегапиксельный модуль врезан в экран для идеальных селфи и видеозвонков. Батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки обеспечивает долгий срок службы, а 3,5-мм аудиоразъем дополняет список преимуществ.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Note 13R Pro доступен в трех изысканных цветовых вариациях – классическом черном, благородном золоте и свежем зеленом. Это технологическое произведение искусства уже поступило в продажу в Китае по привлекательной цене $275. Новый этап в мире смартфонов – здесь и сейчас.