По утверждению разработчиков, этот корпус не просто трансформирует внешний облик устройства, но и существенно улучшает его характеристики

Китайский стартап HandheldDIY запускает амбициозный проект по созданию инновационного корпуса для портативной консоли ASUS ROG Ally. По утверждению разработчиков, этот корпус не просто трансформирует внешний облик устройства, но и существенно улучшает его характеристики. Основным плюсом стало совершенствование системы охлаждения, а также предоставление возможности подключения дополнительного аккумулятора.

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Основываясь на официальных заявлениях, значительное улучшение отвода тепла является важнейшим достоинством индивидуального корпуса. Внутренние тесты показали, что благодаря сокращению времени троттлинга показатели консоли в тесте Cinebench R23 увеличиваются на 15% в режиме "Производительность". Новинка также оснащена удобной складной подставкой на задней панели и специальным держателем для подключения внешнего аккумулятора.

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Дополнительная опция предусматривает возможность заказа индивидуальной таблички для полной персонализации устройства. Корпус предлагается в трех цветовых вариантах (прозрачный, полупрозрачный синий и белый) по специальной цене $29 при условии предзаказа на платформе Indiegogo. Первые поставки ожидаются в декабре 2023 года. Компания также предлагает дополнительно приобрести прочный защитный чехол для хранения консоли по цене $19.