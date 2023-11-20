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Китайский стартап HandheldDIY запускает амбициозный проект по созданию инновационного корпуса для портативной консоли ASUS ROG Ally. По утверждению разработчиков, этот корпус не просто трансформирует внешний облик устройства, но и существенно улучшает его характеристики. Основным плюсом стало совершенствование системы охлаждения, а также предоставление возможности подключения дополнительного аккумулятора.
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Основываясь на официальных заявлениях, значительное улучшение отвода тепла является важнейшим достоинством индивидуального корпуса. Внутренние тесты показали, что благодаря сокращению времени троттлинга показатели консоли в тесте Cinebench R23 увеличиваются на 15% в режиме "Производительность". Новинка также оснащена удобной складной подставкой на задней панели и специальным держателем для подключения внешнего аккумулятора.
Дополнительная опция предусматривает возможность заказа индивидуальной таблички для полной персонализации устройства. Корпус предлагается в трех цветовых вариантах (прозрачный, полупрозрачный синий и белый) по специальной цене $29 при условии предзаказа на платформе Indiegogo. Первые поставки ожидаются в декабре 2023 года. Компания также предлагает дополнительно приобрести прочный защитный чехол для хранения консоли по цене $19.