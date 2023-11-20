Свой хардкорный забег Tyleniphe стримил на Twitch

Встречая на своем пути несгибаемые испытания в хардкорном режиме Diablo IV, не каждый геймер способен преодолеть их. Однако этот высокий барьер сложности не стал преградой для Tyleniphe, игрока, чей виртуальный путь освещен лишь звуковыми волнами, ведь зрение покинуло его еще в детстве из-за атрофии зрительного нерва.

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Решив поделиться своим уникальным опытом, Tyleniphe провел стрим на платформе Twitch, длительность которого составила почти 25 часов. В этот раз он взял на себя роль некроманта, полагаясь на звуковое сопровождение игры, охватывающее все аспекты виртуального мира: от озвучивания действий на экране до текстовых подсказок и инструкций по сражениям и окружению. Такой метод навигации, несмотря на свою необычность для зрячих игроков, оказался единственно возможным для того, кто "видит" мир лишь через звуки.

Потеряв зрение в раннем возрасте, Tyleniphe не впервые доказывает свое выдающееся игровое мастерство в Diablo IV. В сентябре он сумел одолеть всех боссов игры в одиночку, опираясь на звуковые подсказки.

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Этот уникальный исторический подход к игре в Diablo IV стал предметом внимания, подчеркивая, что истинная страсть к видеоиграм не имеет границ, даже когда ограничены физические возможности.