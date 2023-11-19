Данная структура будет работать три года, первое заседание пройдет в декабре

Важное событие в мире здравоохранения: Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) создала Международную Комиссию по Сокращению Одиночества, рассчитанную на три года деятельности. Первое заседание запланировано на декабрь текущего года.

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Председатель комиссии, Вивек Мурти из США, выделил, что несмотря на то, что одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, где каждый четвертый пожилой человек сталкивается с социальной изоляцией, эксперты подчеркивают глобальный характер этой проблемы, присущий всему миру.

По словам Мурти, социальная разобщенность может негативно сказываться на успехах детей в учебных заведениях и общем уровне образования. Отсутствие поддержки со стороны коллег также влияет на профессиональную эффективность и благосостояние. Члены комиссии отмечают, что глобальная статистика одиночества может быть недооценена намеренно.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что люди, лишенные социальных связей, более подвержены тревоге, деменции, депрессии и даже инсульту. Проблему социального одиночества ВОЗ считает одним из глобальных вызовов, наравне с такими проблемами, как ожирение, курение и алкоголизм.

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Этот шаг ВОЗ напоминает о создании Министерства по делам одиночества в Японии и Великобритании несколько лет назад, что свидетельствует о важности борьбы с этой проблемой на мировом уровне.