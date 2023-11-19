Учёные из Городского университета Гонконга (CityU) разработали ультрабелый керамический материал, способный пассивно охлаждать здания путём рассеивания солнечного света и тепла

Ведущие ученые Городского университета Гонконга (CityU) представили инновационный ультрабелый керамический материал, способный эффективно охлаждать здания за счет инновационного метода рассеивания солнечного света и тепла. Этот прорыв в материаловедении основан на уникальной концепции, вдохновленной особенностями жуков рода Cyphochilus.

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Используя оксид алюминия в основе своей структуры, материал не только уменьшает поглощение солнечного света, но также приобретает повышенную устойчивость к воздействию переменных погодных условий. Результаты экспериментов подтверждают, что он успешно сопротивляется разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей и стимулирует процесс испарения воды с поверхности. Кроме того, его выдающаяся огнестойкость позволяет выдерживать температуры свыше 1000°C.

Проведенные тесты продемонстрировали уникальный коэффициент отражения солнечной энергии на уровне 99,6%, что является абсолютным рекордом, а блокирование инфракрасного теплового излучения достигает 96,5%. Применение ультрабелого керамического материала на крыше дома обеспечивает не только улучшенную энергоэффективность здания, но и значительное сокращение электропотребления до 20%.

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Этот инновационный материал представляет собой прорыв в области строительных технологий, открывая перспективы для создания энергоэффективных и устойчивых к внешним воздействиям зданий.