За несколько дней до официальной презентации в сети появились результаты тестирования нового процессора MediaTek Dimensity 8300

За несколько дней до запланированной официальной презентации в сети появились результаты тестирования нового процессора MediaTek Dimensity 8300, который, как оказалось, уже установлен в одном из будущих смартфонов линейки Redmi K70. Утечка изображения этого устройства добавляет загадочности и интриги.

реклама

В соответствии с данными бенчмарка Geekbench 6, смартфон Redmi, снабженный процессором MediaTek Dimensity 8300, продемонстрировал впечатляющие результаты: 1512 баллов в одноядерном режиме и 4886 баллов в многоядерном. Эти показатели оказались немного выше, чем у предшествующей модели Dimensity 8200. Тестирование также раскрывает интересные детали: в составе чипа – одно ядро Cortex-A715 с тактовой частотой 3,35 ГГц, три ядра Cortex-A715 с частотой 3,32 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2,2 ГГц.

Однако пока остается загадкой, к какому конкретному смартфону относится эта новинка. Это может быть как стандартный Redmi K70, так и более доступная модель Redmi K70e. Интрига усиливается возможностью, что одно из этих устройств получит новейший процессор Snapdragon 7 Gen 3.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Важно отметить, что презентация MediaTek Dimensity 8300 намечена уже на следующей неделе, в то время как даты анонса смартфонов из серии Redmi K70 пока остаются в тени загадочности.