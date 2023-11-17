Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
В бенчмарке засветился Redmi K70 с последним процессором
За несколько дней до официальной презентации в сети появились результаты тестирования нового процессора MediaTek Dimensity 8300

реклама

За несколько дней до запланированной официальной презентации в сети появились результаты тестирования нового процессора MediaTek Dimensity 8300, который, как оказалось, уже установлен в одном из будущих смартфонов линейки Redmi K70. Утечка изображения этого устройства добавляет загадочности и интриги.

реклама

В соответствии с данными бенчмарка Geekbench 6, смартфон Redmi, снабженный процессором MediaTek Dimensity 8300, продемонстрировал впечатляющие результаты: 1512 баллов в одноядерном режиме и 4886 баллов в многоядерном. Эти показатели оказались немного выше, чем у предшествующей модели Dimensity 8200. Тестирование также раскрывает интересные детали: в составе чипа – одно ядро Cortex-A715 с тактовой частотой 3,35 ГГц, три ядра Cortex-A715 с частотой 3,32 ГГц и четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2,2 ГГц.

Однако пока остается загадкой, к какому конкретному смартфону относится эта новинка. Это может быть как стандартный Redmi K70, так и более доступная модель Redmi K70e. Интрига усиливается возможностью, что одно из этих устройств получит новейший процессор Snapdragon 7 Gen 3.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Важно отметить, что презентация MediaTek Dimensity 8300 намечена уже на следующей неделе, в то время как даты анонса смартфонов из серии Redmi K70 пока остаются в тени загадочности.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
6
Баллистическая ракета с гиперзвуковая ядерной боеголовкой Авангард развернута на Юге России
8
"Берешь обломки пластика и печатаешь дрон" — в России собираются делать БПЛА из вторсырья
2
Видео показало ночную охоту "Ланцета" с тепловизором и уничтожение цели
9
Компании из ОАЭ начнут производство обновлённых лопастей вертолётов семейства Ми
1
Семь стран объединились для продвижения французской артиллерийской системы CAESAR
1
YouTube ввёл ограничения на публикацию ИИ-контента для собственных функции генерации
+
NVIDIA прекращает производство видеокарт GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080
6
Android 14: мобильные телефоны Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor и Oppo, которые получат обновление
3
Forbes: экраны MacBook массово выходят из строя
3
Стали известны характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7
+
Объявлены ближайшие новинки Game Pass
+
Илон Маск прорекламировал свой ИИ Grok, показав, что он знает как превратить листья коки в наркотик
+
Впервые истребитель пятого поколения F-22 Raptors осуществил дозаправку на коммерческом танкере
2
Триллер "Джокер: Безумие на двоих" стартует на больших экранах 4 октября 2024 года
4
OnePlus OxygenOS 14 получит новую функцию Microsoft Phone Link
1
Индусы планируют заменить советские БМП-2 на американкие «Страйкеры»
3
У властей Германии могут возникнуть сложности с субсидированием предприятий Intel и TSMC
+
Зарубежные специалисты определили лучшие SSD 2023 года
4
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
7

Популярные статьи

Ставим рекорды экономии вместе с AMD — шустрая игровая сборка дешевле 50000 рублей
48
"Achilles: Legends Untold" - еще один "дьяблоид" с безобразным управлением, но интересным сюжетом
+
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
12
Целесообразность покупки Xbox one S в 2023 году
10
«КАМАЗ» тестирует полностью беспилотный грузовик «Атлант 49»
4
Всё ещё считаете китайскую армию "бумажным тигром" — подумайте ещё раз
6
Применение AI в робототехнике способно привести к созданию принципиально новых видов оружия
2
Руководство ЕС давит на Венгрию, требуя отказаться от российских энергоносителей
24
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
16
Первая “Ласточка”: Пакистан испытал способную нести ядерный заряд ракету с РГЧ ИН
1

Сейчас обсуждают

Евгений Власов
00:22
🤢
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Ноябрь)
Рома Сафин
00:20
Дефендер идеальный антивирус, не блокирует ничего лишнего, не грузит систему и голову (какой антивирус поставить). Реклама и сбор информации не являются вирусами, для этого достаточно расширение в бра...
Microsoft намеренно заблокировала активацию Windows 10/11 с помощью ключей от Windows 7/8
WOLF PACIFIER
00:14
По мелочам у них и так есть на чём мотаться.
Германия будет тестировать в зоне СВО новейшие десантно-штурмовые машины
devchidable
00:09
Орденоносцов нужно знать в лицо =0
Сына Рамзана Кадырова наградили еще двумя орденами
Дмитрий Шинкарёв
00:05
Плешфюрер надеется на усталость Запада, и пещерные СМИ выдают желаемое за действительное.
Глава ЦРУ вылетает в Киев на встречу с Зеленским
Heyder Eliyev
23:57
Ответ простой , цирковые показушники. Типа патриоты). Я бы посмотрел как они спокойно улепетывают если б на месте Газы был Израиль. Из за этой тупой группы ХАМАС страдают мирные жители. В голову не ле...
Первая волна из 7000 иностранных врачей, желающих помочь в условиях войны, прибудет в Израиль
Василий Луговской
23:48
Ага, стоимость CAF топлива запредельная и объемы биотоплива слишком малы, можно конечно срубить все леса и засеять растениями под био... Электричество, тут проблемы с весом АКБ,на современный аэрбас ...
Rolls-Royce подтверждает, что все его нынешние двигатели совместимы с SAF на 100%
Вячеслав Безруков
23:46
Россия пока что страдает от дураков.
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
DonCarleone
23:43
делай сам, чего сетовать то
Зеленский посетовал на острую нехватку на Украине снарядов 155-мм калибра
for2ne
23:22
Ну что маркетолухи, че с лицом? Схавал рыночек ваш оверпрайс мусор? То то же! Дальше будет еще веселее. Дороже 600$ кроме флагманов вы нихрена не продадите, сколько не рисуй красивых мультиков про луч...
NVIDIA приняли решение не выпускать RTX 4070 Ti и 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем