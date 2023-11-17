Разработчики из студии Game Art Pioneers описывают его как экшен-RPG со стратегическими элементами в сеттинге тёмного фэнтези

Российская игровая индустрия просыпается от векового сна: в сети мелькают эксклюзивные кадры геймплея отечественного ролевого экшена Distortion, амбициозно стремящегося к статусу AAA. Эти захватывающие фрагменты представляют альфа-версию проекта, описываемого студией Game Art Pioneers как экшен-RPG с элементами стратегии в мире темного фэнтези. В видеороликах замечаем короткую демонстрацию боевой системы, которая только зарождается, где враг получает несколько ударов мечом, оставаясь безразличным к герою. Качественная анимация добавляет игре уникальности.

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Сюжет разворачивается на далекой планете Хлоя-Ахея, где поселенцы из Солнечной системы отреклись от цивилизации космического киберпанка, стремясь к спокойной жизни в гармонии с природой. Однако, как и в каждой захватывающей истории, планы меняются не по своей воле.

Игрокам предстоит погрузиться в личные истории главных персонажей в течение 30–40 часов игрового времени и более, с возможностью свободной игры после завершения основной кампании. Distortion рассчитана на широкую, международную аудиторию, обещая каждому уникальный опыт и возможность спасти виртуальный мир.

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Официальный релиз игры запланирован на 2025 год, а Distortion получит возрастной рейтинг 18+. Это событие станет вехой в мире геймдева, принося свежий взгляд на виртуальные приключения и новые горизонты развлечений.