Порой неудачный запуск игры может навсегда отвратить от неё публику

Свежий выпуск градостроительного симулятора Cities: Skylines II, который обещал стать настоящим шедевром, оказался под серьезной угрозой из-за технических недоработок. Вместо радостных отзывов и восторженных строений, игроки столкнулись с проблемами, вынуждающими многих покинуть игровой мир.

реклама

По данным SteamDB, аудитория Cities: Skylines II уменьшилась на 80% с момента запуска. Там, где в начале своего пути было заинтересовано 104 тысячи геймеров, сейчас в этих виртуальных городах находится всего 22 тысячи человек. Некоторые аналитики утверждают, что такие колебания в интересе не являются исключительными, учитывая аналогичный опыт оригинала.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Релиз Cities: Skylines II состоялся 23 октября, и, несмотря на большие ожидания фанатов, игра оказалась разочарованием из-за проблем с оптимизацией. Даже на высокопроизводительных видеокартах игра предоставляла слабый фреймрейт, вызывая недовольство в игровом сообществе. Разработчики так и не смогли предоставить убедительных объяснений техническим сложностям, что только усугубило ситуацию и вызвало тревогу среди поклонников. Непонятно, сколько времени потребуется для решения проблемы, но тени игрового кризиса уже проецируются на улицы Cities: Skylines II.