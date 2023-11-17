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Nata15
Cities: Skylines II под угрозой: Игроки покидают города из-за технических недочетов
Порой неудачный запуск игры может навсегда отвратить от неё публику

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Свежий выпуск градостроительного симулятора Cities: Skylines II, который обещал стать настоящим шедевром, оказался под серьезной угрозой из-за технических недоработок. Вместо радостных отзывов и восторженных строений, игроки столкнулись с проблемами, вынуждающими многих покинуть игровой мир.

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По данным SteamDB, аудитория Cities: Skylines II уменьшилась на 80% с момента запуска. Там, где в начале своего пути было заинтересовано 104 тысячи геймеров, сейчас в этих виртуальных городах находится всего 22 тысячи человек. Некоторые аналитики утверждают, что такие колебания в интересе не являются исключительными, учитывая аналогичный опыт оригинала.

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Релиз Cities: Skylines II состоялся 23 октября, и, несмотря на большие ожидания фанатов, игра оказалась разочарованием из-за проблем с оптимизацией. Даже на высокопроизводительных видеокартах игра предоставляла слабый фреймрейт, вызывая недовольство в игровом сообществе. Разработчики так и не смогли предоставить убедительных объяснений техническим сложностям, что только усугубило ситуацию и вызвало тревогу среди поклонников. Непонятно, сколько времени потребуется для решения проблемы, но тени игрового кризиса уже проецируются на улицы Cities: Skylines II.

#новости #техника
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