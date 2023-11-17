реклама
Самый свежий представитель HUAWEI, смартфон Mate 60 Pro+, после интенсивного тестирования в DxOMark, уверенно взял вершину рейтинга, став лидером в мире камерофонов. Эксперты выявили три новых рекорда в различных категориях, подчеркнув важнейшие особенности устройства в своем подробном отчете.
реклама
Тройной арсенал задней камеры HUAWEI Mate 60 Pro+ представлен следующим образом:
- Основная камера: 48 Мп, ЭФР 24 мм, f/1.4-4.0, OIS
- Ультраширокоугольная камера: 40 Мп, ЭФР 13 мм, f/2.2
- Телеобъектив: 48 Мп, ЭФР 90 мм, f/3.0, OIS
Эксперты выделили впечатляющее качество фотографий в широком диапазоне фокусных расстояний от 13 до 150 мм (цифровой зум). Среди ключевых достоинств устройства — мастерство в балансировке между детализацией и шумоподавлением, точная экспозиция, широкий динамический диапазон и естественная передача цветов.
Эксперты DxOMark также высоко оценили работу диафрагмы с переменным значением: от f/4.0 для четкой фокусировки до f/1.4 для создания естественного эффекта размытия, что придает камере универсальность в различных условиях съемки.
Несмотря на выдающиеся характеристики, обнаружены и некоторые теньки в красках. Например, эффект HDR наилучшим образом воспринимается только на экране самого смартфона, а на других устройствах динамический диапазон может казаться менее внушительным. Также выявлены артефакты, вроде квантования цвета и ореолов, а в сложных сценах контрастность лиц остается на низком уровне.
Съемка видео также получила высокие оценки за точную передачу цветов, быструю фокусировку и эффективную стабилизацию. Вместе с тем, среди обнаруженных недостатков — артефакты, шум при слабом освещении в динамичных сценах и потеря деталей при съемке в условиях высокой контрастности и недостаточной освещенности.
Итоги тестирования подтвердили первенство смартфона как в общем рейтинге DxOMark, так и в своей ценовой категории. Кроме того, устройство установило три рекорда в лаборатории, включая "качество съемки на ультраширокий объектив", "естественность эффекта боке" и "скорость и точность фокусировки".