Флагманский смартфон HUAWEI Mate 60 Pro+ прошёл тестирование камеры в лаборатории DxOMark, и по его результатам возглавил рейтинг лучших камерофонов

Самый свежий представитель HUAWEI, смартфон Mate 60 Pro+, после интенсивного тестирования в DxOMark, уверенно взял вершину рейтинга, став лидером в мире камерофонов. Эксперты выявили три новых рекорда в различных категориях, подчеркнув важнейшие особенности устройства в своем подробном отчете.

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Тройной арсенал задней камеры HUAWEI Mate 60 Pro+ представлен следующим образом:

- Основная камера: 48 Мп, ЭФР 24 мм, f/1.4-4.0, OIS

- Ультраширокоугольная камера: 40 Мп, ЭФР 13 мм, f/2.2

- Телеобъектив: 48 Мп, ЭФР 90 мм, f/3.0, OIS

Эксперты выделили впечатляющее качество фотографий в широком диапазоне фокусных расстояний от 13 до 150 мм (цифровой зум). Среди ключевых достоинств устройства — мастерство в балансировке между детализацией и шумоподавлением, точная экспозиция, широкий динамический диапазон и естественная передача цветов.

Эксперты DxOMark также высоко оценили работу диафрагмы с переменным значением: от f/4.0 для четкой фокусировки до f/1.4 для создания естественного эффекта размытия, что придает камере универсальность в различных условиях съемки.

Несмотря на выдающиеся характеристики, обнаружены и некоторые теньки в красках. Например, эффект HDR наилучшим образом воспринимается только на экране самого смартфона, а на других устройствах динамический диапазон может казаться менее внушительным. Также выявлены артефакты, вроде квантования цвета и ореолов, а в сложных сценах контрастность лиц остается на низком уровне.

Съемка видео также получила высокие оценки за точную передачу цветов, быструю фокусировку и эффективную стабилизацию. Вместе с тем, среди обнаруженных недостатков — артефакты, шум при слабом освещении в динамичных сценах и потеря деталей при съемке в условиях высокой контрастности и недостаточной освещенности.

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Итоги тестирования подтвердили первенство смартфона как в общем рейтинге DxOMark, так и в своей ценовой категории. Кроме того, устройство установило три рекорда в лаборатории, включая "качество съемки на ультраширокий объектив", "естественность эффекта боке" и "скорость и точность фокусировки".