Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 3, который в каталоге компании заполнит нишу между моделями Snapdragon 7 Gen 2 и 7s Gen 2

Компания Qualcomm анонсировала свой новейший мобильный процессор Snapdragon 7 Gen 3, умело заполняющий пробел между предыдущими моделями 7 Gen 2 и 7s Gen 2. Этот продвинутый чип, предназначенный для устройств среднего ценового сегмента, обещает пользователю гармоничное сочетание вычислительной мощности центрального и графического процессоров, а также передовых возможностей искусственного интеллекта.

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Изготовленный по передовой технологии 4-нм техпроцесса TSMC, Snapdragon 7 Gen 3 предлагает архитектуру восьми ядер, построенную по принципу "1+3+4". Этот подход включает одно "большое" ядро с тактовой частотой 2,63 ГГц, три производительных ядра (2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра (1,8 ГГц), обеспечивая оптимальное соотношение производительности и энергопотребления.

Производительность нового процессора по словам разработчика превосходит предыдущую модель Snapdragon 7 Gen 1 на 15%, а графический ускоритель Adreno GPU улучшается на половину. Энергоэффективность также улучшена на 20%, что придает этой системе еще больше привлекательности для потребителей.

Важным дополнением стала встроенная нейросетевая ускоряющая обработку задач искусственного интеллекта Qualcomm Hexagon NPU, улучшающая скорость выполнения таких задач на 60%. Кроме того, поддерживаются стандарты API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.3, что расширяет возможности в области графики и вычислений.

Snapdragon 7 Gen 3 обеспечивает поддержку дисплеев с разрешением до 4K и частотой 60 Гц или 1080p @ 168 Гц. Процессор обработки изображений Qualcomm Spectra ISP поднимает планку, позволяя камерам работать с разрешением до 200 Мп и записывать видео 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду.

Мобильная связь на высшем уровне обеспечивается модемом Snapdragon X63 5G, поддерживающим скорость загрузки до 5 Гбит/с в диапазонах mmWave и ниже 6 ГГц. Помимо этого, новая SoC поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что обеспечивает современные возможности беспроводной связи.

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Ожидается, что первые устройства на основе Snapdragon 7 Gen 3 появятся на рынке уже в конце текущего года, придавая этому технологическому перевоплощению дополнительную ауру загадочности.