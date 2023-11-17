Российские олигархи не хотят видеть в нем иностранцев

Технологический гигант Yandex стремится к стратегическому отходу от своего российского подразделения 'Яндекс', предпринимая решительные шаги по полному выходу из её капитала. Предварительно предложенные планы, включая сохранение 49% акций, оказались неудовлетворительными для потенциальных инвесторов, в числе которых выделяются Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Роман Абрамович и другие влиятельные фигуры.

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Согласно информации от агентства Bloomberg, детали новых условий сделки будут тщательно рассмотрены на предстоящем совете директоров Yandex, запланированном на ноябрь текущего года.

Ожидается, что новое российское подразделение Yandex получит регистрацию в специальном административном районе Калининграда, на острове Октябрьский. Доход от продажи этого подразделения будет распределен между акционерами Yandex с использованием механизмов дивидендов и выкупа акций. Кроме того, определенным российским акционерам Yandex предоставится возможность обмена своих акций на пакет акций 'Яндекса'.

Компания Yandex, зарегистрированная в Голландии, находится под контролем основателя и владельца, Аркадия Воложа, управляющего 45,3% голосов и 8,6% акций. В 2022 году, в контексте военных действий России на Украине и введения санкций со стороны Евросоюза, торги акциями Yandex были временно приостановлены на Nasdaq.

В контексте последних событий, совет директоров Yandex подтвердил реструктуризацию компании в конце 2022 года, выделяя российский бизнес в новую структуру под управлением менеджмента. Предвиделось, что Yandex постепенно откажется от контроля над российским бизнесом, предоставляя возможность его управления менеджменту.

Кроме того, было объявлено, что Yandex сохранит права на международные направления своего бизнеса, включая беспилотные автомобили, облачные технологии и образовательные сервисы.

По данным Bloomberg, потенциальные покупатели 'Яндекса' настаивают на полном выходе Yandex из капитала российской компании, пересматривая оценку российского бизнеса 'Яндекса' и устанавливая её в размере 600 млрд рублей ($6,6 млрд).

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С июля 2023 года Nasdaq одобрила план реструктуризации Yandex. Прогнозируется, что при завершении сделки по выделению российских активов до конца 2023 года, компания сможет вернуться на биржу Nasdaq.