По данным инсайдеров, опубликовавших протокол испытаний, «сердцем» смартфона с индексом SM-G556B станет мобильная платформа MediaTek Helio G99 с максимальной тактовой частотой CPU 2,2 ГГц

Сразу после первого появления в мире появились результаты тестирования защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover 7 в Geekbench. Непревзойденные внутренние характеристики устройства - от модели процессора до объема оперативной памяти - были раскрыты благодаря информации, предоставленной инсайдерами.

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По словам этих же источников, "сердцем" этого инновационного гаджета с индексом SM-G556B станет мобильная платформа MediaTek Helio G99, обладающая максимальной тактовой частотой процессора 2,2 ГГц. Тестирование проводилось в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти, что сулит потенциал с результатами 663 и 1867 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.

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По предварительным данным, новинка выйдет с операционной системой на базе Android 14. Однако производитель пока не подтвердил оставшиеся характеристики, дату анонса и стоимость Samsung Galaxy XCover 7, держа в секрете подробности, создавая невероятное ожидание вокруг этого устройства.