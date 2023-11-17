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Сразу после первого появления в мире появились результаты тестирования защищенного смартфона Samsung Galaxy XCover 7 в Geekbench. Непревзойденные внутренние характеристики устройства - от модели процессора до объема оперативной памяти - были раскрыты благодаря информации, предоставленной инсайдерами.
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По словам этих же источников, "сердцем" этого инновационного гаджета с индексом SM-G556B станет мобильная платформа MediaTek Helio G99, обладающая максимальной тактовой частотой процессора 2,2 ГГц. Тестирование проводилось в конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти, что сулит потенциал с результатами 663 и 1867 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно.
По предварительным данным, новинка выйдет с операционной системой на базе Android 14. Однако производитель пока не подтвердил оставшиеся характеристики, дату анонса и стоимость Samsung Galaxy XCover 7, держа в секрете подробности, создавая невероятное ожидание вокруг этого устройства.