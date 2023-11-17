Отличительными чертами устройства стали дисплей с высоким разрешением, встроенный LTE-модем и сбалансированная аппаратная платформа для комфортного решения повседневных задач

Бренд DIGMA PRO радует своих поклонников новинкой – планшетом HIT 16, который уже доступен в российских магазинах. Этот стильный гаджет оборудован 10,4-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2000x1200 пикселей, применяющим передовую технологию In-cell для точного воспроизведения цветов и мгновенной реакции на каждое касание.

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Сердцем HIT 16 стал мощный восьмиядерный процессор Unisoc T616, сопровождаемый памятью от 6/128 ГБ до 8/256 ГБ, что обеспечивает безупречную производительность при решении повседневных задач. Встроенный LTE-модем придает устройству дополнительные возможности, расширяя сферу его применения.

Камеры нового планшета не оставят равнодушными любителей фотографировать – 13-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивают отличное качество снимков и видеозвонков. Модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, а также GPS/ГЛОНАСС делают HIT 16 настоящим мультимедийным центром.

Планшет также порадует своих пользователей удобствами: USB Type-C, слот для двух SIM-карт, 3,5-мм аудиоразъем. Аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает долгое время автономной работы.

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DIGMA PRO HIT 16 работает под управлением операционной системы Android 13, предоставляя современный и интуитивно понятный интерфейс. Новинка уже доступна в продаже по стартовой цене от 14 990 рублей, предоставляя уникальный опыт использования для каждого пользователя.