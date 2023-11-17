Разработчики «Яндекс Карт» сделали приложение ещё полезнее, добавив туда больше подробностей о метках на карте и организациях

Разработчики «Яндекс.Карт» внесли значительные улучшения в функционал приложения, делая его еще более информативным и удобным для пользователей. Теперь каждая метка на карте, представляющая собой важный объект городской инфраструктуры, вроде музеев, театров и храмов, дополнена качественными фотографиями. Это позволяет пользователям не только быстро определиться с местоположением, но и получить визуальное представление о выбранном месте.

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Инновации также затронули карточки организаций: теперь они обогащены краткими видеороликами, содержащими подробную информацию о каждом заведении. Кроме того, появился раздел "Коротко о месте", где интерактивные сторис, созданные с использованием YandexGPT, рассказывают о ключевых особенностях места. Это не только информативно, но и позволяет пользователям лучше понять атмосферу и характер заведения.

Не ограничиваясь этим, разработчики внедрили возможность получения дополнительных предложений по местам из той же категории в радиусе двух километров, что делает приложение еще более удобным для поиска интересных мест вокруг.

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Эти инновации выходят за рамки простого функционала карт и предоставляют пользователям новые возможности для более насыщенного и увлекательного путешествия по городу.