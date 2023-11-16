Крошечные габариты, сенсорный кабель и ИИ-отслеживания звука. Чем еще может удивить «малышка»

В свет вышла новая веб-камера Opal Tadpole, которую разрабатывала команда бывших дизайнеров Apple и Beats. Она утверждается как самая компактная в мире, но, несмотря на свои скромные размеры, этот гаджет обеспечивает высокое качество изображения и четкий звук.

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Производитель Opal, известный своим стильным подходом к веб-камерам и программному обеспечению для них, представил Tadpole размером всего 30,5×30,5 мм и весом всего 45г. Она легко крепится к экрану ноутбука с помощью встроенной прищепки, делая ее идеальным спутником для любого портативного устройства.

Основой новинки является 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX582 с светосильной диафрагмой f1.8. Этот инновационный девайс обеспечивает потрясающую картинку в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду с минимальным уровнем шума даже в условиях низкой освещенности.

Одной из уникальных особенностей является искусственный интеллект, регулирующий микрофон в соответствии с местоположением пользователя для максимальной четкости звука. Нейросети анализируют пространство и подавляют нежелательные шумы, обеспечивая кристально чистую передачу звука.

Дополнительный комфорт приносит сенсорный USB-кабель, который позволяет отключить звук на камере одним нажатием. Кабель также оборудован сенсорной панелью, делая его удобным и практичным аксессуаром для ежедневного использования.

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Opal Tadpole уже доступна для покупки на официальном сайте производителя по цене $175 (15 600р). Гаджет представлен в черной и белой расцветке, совместим с компьютерами под управлением операционных систем Windows и Mac.