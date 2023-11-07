Для гибридов и электромобилей Chery планирует создать новый бренд Chery NEV

Компания АО «Чери Автомобили Рус» возвещает о своем стратегическом переориентировании на экологически чистые решения в автомобильной индустрии, которые направлены на активное продвижение на российском рынке. По планам компании, в 2024 году ожидается появление новых автомобилей под флагманским брендом Chery NEV, включая как гибридные модели, так и полностью электрические транспортные средства.

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Этот амбициозный шаг предполагает не только предоставление клиентам разнообразных, экологически чистых вариантов автомобилей, но и разработку стратегии активной дилерской сети под брендом Chery NEV на конкурсных началах. В первоначальном этапе планируется подбор не менее, чем 70 партнеров, и компания приглашает потенциальных кандидатов подавать свои заявки на официальном веб-сайте Cherynev.su. Чтобы участвовать в конкурсе, требуется иметь обширный опыт работы в сфере автомобильного бизнеса в роли официального дилера легковых автомобилей, обеспечивать стабильное финансовое положение и иметь подходящие помещения в собственности или аренде. Специализированные шоу-румы, важные компоненты успешной дилерской деятельности, должны предоставить площадь не менее 400 квадратных метров для представления полного ассортимента гибридных и электрических автомобилей, а также обеспечить надлежащую электроэнергию для обслуживания транспортных средств. Анкеты принимаются до 27 ноября 2023 года.

На посту руководителя бренда Chery NEV будет Дмитрий Максимов, чей профессиональный стаж в автомобильной сфере превышает 20 лет. Его богатый опыт включает управление дилерским центром и руководство продажами бренда Volkswagen на российском и казахстанском рынках. Под его руководством бренд Volkswagen смог достичь почетной пятерки лидирующих импортных автопроизводителей на российском рынке и увеличить свою долю до 6,7%.

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Российский рынок гибридных и электроавтомобилей продолжает демонстрировать внушительный рост. Гибридные автомобили предлагают ряд впечатляющих преимуществ, включая огромный запас хода, достигающий 1000 километров, высокую экономичность с расходом топлива всего 1,5 литра на 100 километров пробега и внушительную разгонную динамику, позволяющую достигать скорости 100 километров в час за всего 7,5 секунды. Эти технологические решения ставят своей целью революцию в мире автомобилей, и компания Chery NEV стремится сыграть ключевую роль в этом важном этапе.