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Проблемы с конденсаторами могут способствовать сбоям и нестабильности работы карты EVGA RTX 3080 с заводским разгоном.

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Все большее количество разрозненных отчетов сообщают о сбоях, связанных с заводскими разогнанными видеокартами Nvidia GeForce RTX 3080.

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EVGA подтверждает, что определенный тип конденсатора может быть фактором, способствующим этим сбоям. В предыдущем отчете, например, веб-сайта Igor's Lab упоминались конденсаторы как вероятные виновники сбоев, нестабильности работы и черных экранов.

В заявлении EVGA говорится, что инженеры проводили контроль качества новых карт, когда обнаружили, что конкретная конфигурация с 6 конденсаторами "не может пройти тестирование реальных приложений.

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"Замена некоторых конденсаторов, называемых POSCAPS, на большее количество альтернативных конденсаторов MLCC, устранила проблему.

"Вот почему серия EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 была отложена при запуске", - сказал представитель компании EVGA.

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Слухи о проблемах с некоторыми картами RTX 3080 начали циркулировать в начале этой недели, а теперь появилось все больше сообщений на форумах и на ресурсе Reddit.

Эти проблемы были в основном прослежены в случаях использования предварительно (на заводе, не пользователями) разогнанных карт, так как ручное снижение тактовой частоты, казалось, решало проблему.

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Большинство этих карт используют конструкцию all-POSCAP, и отчет EVGA, по-видимому, указывает на то, что проблемы были распространены, когда их собственные проекты использовали конструкцию all-POSCAP.

Подобный новости о видеокартах такого именитого производителя как EVGA вполне могут отпугнуть многих покупателей и дать шанс конкуренту - компании AMD. На фоне подобных заявлений партнёров Nvidia появляется всё больше свидетельств того, что серия RX 6000 будет куда более быстрой, нежели предполагалось ранее.