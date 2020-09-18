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Что нужно большинству геймеров? Не энтузиастам, не любителям "4k all maxed out", а тем самым почти 70% людей из базы Steam, использующих GTX 1060 и мониторы с "народным" разрешением 1080p?

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Правильно, она - маленькая, холодная, не требовательная к БП (500 честных Ватт на всю систему с избытком) и выдающая 60+ FPS в Full HD разрешении RTX 3060.

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Особенно желанной данная видеокарта становится после появления информации от портала VideoCards.com об оснащении данной линейки 8Gb памяти типа GDDR6. Таким образом, новинка middle-сегмента спокойно обеспечит те самые 60 FPS в 1080p во всех играх. Возможно, найдётся пара исключений типа RDR2, в которых придётся не просто сдвигать все ползунки настроек вправо, но и где-то "подшаманить" с тенями, например. Но, общей картины это не меняет - перед нами, несомненно, будущий бестселлер и фаворит миллионов пользователей ПК.

Остаётся дождаться появления линейки RTX 3060 в рознице и, возможно, немного потерпеть после релиза, пока не устаканятся цены. Если, судя по прогнозам, мы за приблизительно 300$ получим производительность уровня RTX 2070 (сейчас тоже активно распродающейся), то подождать явно стоит.

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Конечно, нет данных относительно того, какая именно стоимость ожидает российских покупателей, но, будем надеяться что и наши розничные цены не превысят психологической отметки в 30 000 рублей.