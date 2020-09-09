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Анонс видеокарт на архитектуре Ampere (RTX 30xx) творит чудеса - видеокарты предыдущего поколения ежедневно и ежечасно дешевеют. Особенно это заметно на примере старших представителей семейства Turing - RTX 2070(S), RTX 2080(S) и RTX 2080Ti.

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Продавцы в крупных магазинах не особо горят делать скидки и сливать "старьё" (которое в народном разрешении FHD тянет всё на максималках, к слову) со скидками, но им приходится это делать! Цены видеокарт линейки RTX 20xx всё же падают, позволяя покупателям переключить свой взор с незабвенной Б/У GTX 1080Ti на более новые решения.

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Так, уже несколько дней стоимость видеокарт RTX 2070 неуклонно снижается и что мы видим - сегодня приобрести хороший нереф от Gygabyte, например, можно всего за 37 000 рублей! Да-да, именно так, по цене значительно меньшей, нежели стоимость данных моделей всего девять дней назад. В первый день сентября за столько можно было взять разве что 2060S.



реклама Стоит отметить, что это далеко не единственное предложение со сниженной ценой и за пару минут можно найти и другие качественные варианты RTX 2070, RTX 2070S или RTX 2080 нормальных брендов гораздо дешевле чем раньше. Причём не только в златоглавой столице нашей Родины, но и в Санкт-Петербурге, например, а также во всех крупных городах благодаря доставке у многих ритейлеров.



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