RTX 2070 уже можно купить всего за 37 тысяч рублей
Анонс видеокарт на архитектуре Ampere (RTX 30xx) творит чудеса - видеокарты предыдущего поколения ежедневно и ежечасно дешевеют. Особенно это заметно на примере старших представителей семейства Turing - RTX 2070(S), RTX 2080(S) и RTX 2080Ti.
реклама
Продавцы в крупных магазинах не особо горят делать скидки и сливать "старьё" (которое в народном разрешении FHD тянет всё на максималках, к слову) со скидками, но им приходится это делать! Цены видеокарт линейки RTX 20xx всё же падают, позволяя покупателям переключить свой взор с незабвенной Б/У GTX 1080Ti на более новые решения.
Так, уже несколько дней стоимость видеокарт RTX 2070 неуклонно снижается и что мы видим - сегодня приобрести хороший нереф от Gygabyte, например, можно всего за 37 000 рублей! Да-да, именно так, по цене значительно меньшей, нежели стоимость данных моделей всего девять дней назад. В первый день сентября за столько можно было взять разве что 2060S.
реклама
Стоит отметить, что это далеко не единственное предложение со сниженной ценой и за пару минут можно найти и другие качественные варианты RTX 2070, RTX 2070S или RTX 2080 нормальных брендов гораздо дешевле чем раньше. Причём не только в златоглавой столице нашей Родины, но и в Санкт-Петербурге, например, а также во всех крупных городах благодаря доставке у многих ритейлеров.
реклама
Мониторим цены каждый день и ждём выгодных предложений. Уверены, они не заставят себя ждать.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила