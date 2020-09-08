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Кто 20 лет назад вдохновлялся созданием скинов для плеера Winamp по мотивам Матрицы или Властелина Колец? Зачем кому-то понадобился скин из Ковбоя Бибопа для Winamp в 2005 году?

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Некоторые тайны жизни никогда не будут разгаданы, но можно просто купаться в этой огромной коллекции из 65 000 скинов, которые можно загрузить в браузерную версию Winamp в пару кликов.

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Это, так сказать, "программная ностальгия" в ее лучшем проявлении.

Музей скинов для проигрывателя Winamp - это проект Джордана Элдриджа, который вместе с Джейсоном Скоттом из интернет-архива собрал десятки тысяч скинов для сохранения и свободного доступа всем желающим. Однако получился не очень хороший интерфейс для простого случайного просмотра тысяч скинов, поэтому он создал что-то получше.

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Безусловно, самой крутой особенностью музея является его интеграция с Webamp, браузерной версией Winamp 2 от Eldredge. Щелкните любой скин в архиве, а затем кликните ссылку на Webamp в нижней части страницы, чтобы загрузить его. Даже не спрашивайте, включает ли он встроенное вступление "Llama Whippin". Конечно же да!

Webamp player является интерактивным, поэтому Вы можете перетаскивать его элементы по экрану, изменять их размер, сжимать в компактном мини-плеере и т. д.

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Естественно, Вы также можете загрузить свои собственные музыкальные файлы, если Вы действительно хотите использовать его.

Интерфейс довольно крошечный на мониторе 1440p, так что, возможно, снизьте разрешение до 1024x768, если хотите получить подлинный опыт.

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