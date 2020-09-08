Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Музей скинов для проигрывателя Winamp собрал 65000 скинов

[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена ASUS RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Новейший i9 <b>10900KA</b> - смотри что за зверь
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Кто 20 лет назад вдохновлялся созданием скинов для плеера Winamp по мотивам Матрицы или Властелина Колец? Зачем кому-то понадобился скин из Ковбоя Бибопа для Winamp в 2005 году? 

реклама

Некоторые тайны жизни никогда не будут разгаданы, но можно просто купаться в этой огромной коллекции из 65 000 скинов, которые можно загрузить в браузерную версию Winamp в пару кликов.

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
1660 Super - цена рухнула
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Это, так сказать, "программная ностальгия" в ее лучшем проявлении.

Музей скинов для проигрывателя Winamp - это проект Джордана Элдриджа, который вместе с Джейсоном Скоттом из интернет-архива собрал десятки тысяч скинов для сохранения и свободного доступа всем желающим. Однако получился не очень хороший интерфейс для простого случайного просмотра тысяч скинов, поэтому он создал что-то получше.

реклама

Безусловно, самой крутой особенностью музея является его интеграция с Webamp, браузерной версией Winamp 2 от Eldredge. Щелкните любой скин в архиве, а затем кликните ссылку на Webamp в нижней части страницы, чтобы загрузить его. Даже не спрашивайте, включает ли он встроенное вступление "Llama Whippin". Конечно же да!

Webamp player является интерактивным, поэтому Вы можете перетаскивать его элементы по экрану, изменять их размер, сжимать в компактном мини-плеере и т. д.

реклама

Естественно, Вы также можете загрузить свои собственные музыкальные файлы, если Вы действительно хотите использовать его.

Интерфейс довольно крошечный на мониторе 1440p, так что, возможно, снизьте разрешение до 1024x768, если хотите получить подлинный опыт.

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

winamp player browser oldfag олдскул олдфаг skins webamp винамп олдфажество
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
27
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
36
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 36
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 популярных флагмана Xiaomi 2018 года получили финальную прошивку MIUI 12 – сроки обновления в России и информация об окончании жизненного цикла
8
Новый смартфон Redmi Note 10 станет самым мощным за всю историю бюджетной линейки – процессор уровня флагманов 2019 года и 8 Гб памяти
10
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 Stable для популярного смартфона 2017 года
4
В российских магазинах появились новейшие процессоры Intel Core 10 поколения серии KA, которые оказались чуть дешевле аналогов с литерой K
64
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали кадры, вызывающие много вопросов об игре
26
PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с PS1 – PS4, но за это придётся заплатить – улучшенная графика, HDR и ИИ по разумной цене
7
Цена iPhone 11 Pro Max упала на 34 000 рублей – Apple A13 Bionic, Super Retina XDR, IP68, до 512 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 3969 мА*ч
2
Crytek показала скриншот из PC-версии Crysis Remastered на сверхвысоких настройках графики
74
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 будут представлены в октябре
86
Изучаем игровую производительность GeForce RTX 3070 – тесты новой видеокарты до её появления в магазинах от Benchmark
34
Видеокарты GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат 16 Гб и 20 Гб памяти в прокаченных моделях от партнёров NVIDIA
112
Xiaomi начала рассылку MIUI 12 на 15 смартфонов 2019-2020-х годов на новой ОС Android 11 – список телефонов и сроки выпуска обновления
+
Флагман HUAWEI Mate 30 Pro сильно подешевел – уникальная сдвоенная 40 Мп камера, быстрая зарядка на 40 Вт и экран-водопад по самой низкой стоимости от официального продавца в РФ
5
В сеть просочилась новая реалистичная карта для GTA 6 от Rockstar Games
1
Google Pixel 4 XL подешевел почти на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, Face ID, чистая ОС Android и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч по низкой цене
3
Немецкая цена GeForce RTX 3090 в исполнении Asus показалась разумной
55
Результаты теста GeForce RTX 3080 появились в базе данных CompuBench — новинка с легкостью справляется с предыдущим флагманом NVIDIA
69
Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen
1
Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
43
Партнёры AMD в этом году не успеют выпустить собственные версии видеокарт поколения RDNA 2
87

Популярные статьи

Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
176
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
6
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
23
Топ-5 самых популярных смартфонов, ноутбуков и наушников с начала 2020 года по версии Яндекса
9
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
27
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
+

Сейчас обсуждают

Boris Koltsov
00:56
хуанг говорил что рендер все равно 1080, а потом dlss апскейл хоть до 4к, хоть до 8к. Обман зрения, ёпт
Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA
Daimler
00:54
Что в RDNA2, что в Turing, что в Ampere для трассировки лучей все равно используются универсальные шейдерные ядра. Но для ускорения этого процесса во всех этих архитектурах добавляются специальные бло...
Видеокарта GeForce RTX 3080 выигрывает у Radeon RX 6900XT – Big Navi по всем ключевым характеристикам – эксперты сравнили производительность флагманов NVIDIA и AMD
Astaroth_AiR
00:53
Если у АМД архитектура на 10-15% производительнее первой, то она даже с 5120 блоками должна сравняться с 3080 Потому что 5700хт*2.2 ~ 2080*1.8 Этого не произойдет конечно И да, я не понимаю, как у НВ ...
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
REY_B_
00:52
RTX 3090 это больший чем у предыдущего топа кристалл, при более дорогом техпроцессе. Об транзисторном бюджете и количестве брака, производитель умалчивает. Цена точно не будет ниже! Если в линейке он...
Дорогие видеокарты RTX 2000 так и не смогли завоевать популярнось среди геймеров - сумарное количество владельцев Nvidia Turing оказалось меньше чем у GTX 1060 - новые данные статистики Steam
Timur Aydarovich
00:52
Это тот, который кривой-косой и из альфы еще не вышел?
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
Денис Аверинов
00:51
Краткая история защиты Denuvo: https://gamestatus.info/prey
Хакеры пробили оборону последней версии Denuvo
jmaxj
00:46
Не в ту сторону пошло развитие. Нужно сокращать количество ядер и увеличивать их скорость. Лично бы я махнул свой 9900KF на 4/8 с +20% IPC не глядя, будь такая возможность.
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
stabr
00:43
когда успел продать 1080ти за 40к до релиза 3080:D
Видеокарта GeForce GTX 1080Ti резко подешевела на вторичном рынке – выясняем, стоит ли покупать старый флагман по низкой цене по мнению Benchmark
Auroson1c
00:41
продано
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась в среднем на 26,7 % производительнее RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS
Listoman
00:41
Дело в том, что за 3-5 лет даже топовая карта по мощности чипа скатывается с изначальных ультра настроек до средних, а там жор памяти схож с тем, что был на ультрах во времена её актуальности, вот и п...
AMD BigNavi выступит в бой с повышенными частотами и новыми технологиями — информация от RedGamingTech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем