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О планах в армии США по доставке компактного ядерного оружия силами парашютистов диверсантов

Интересный факт о том, как военные США планировали использовать свой арсенал ядерного оружия. Некоторые планы кажутся просто безумными.
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Выпрыгнуть из самолета на высоте более 5000 метров для многих звучит пугающе. Если к телу парашютиста привязана компактная атомная бомба, это выглядит абсолютно безумно. А ведь именно таков был один из планов США, который существовал до 1980-х годов. Было изготовлено 300 единиц этого ядерного оружия. Парашютисты и водолазы тренировались, чтобы незаметно доставить ядерное оружие в тыл врага. К счастью, эти переносные атомные бомбы никогда не использовались.

Тактическое ядерное оружие

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После того, как в августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на гражданские объекты в Японии, началась гонка вооружений. Советский Союз испытал свою первую атомную бомбу в августе 1949 года. Обе страны разрабатывали всё более мощное и разрушительное ядерное оружие.

В середине 1950-х годов в США началось переосмысление вооружения. До сих пор ядерные бомбы разрабатывались только как стратегическое оружие. Теперь возникла идея тактического ядерного оружия, которое можно применять на коротких дистанциях в бою. Там их разрушительная сила все равно была бы намного больше, чем, например, у бомбы с обычным взрывчатым веществом, которая весит примерно столько же. Однако взрыв не такой разрушительный, как при использовании стратегического ядерного оружия.

M28/M29

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Американские ученые разработали ядерные боеголовки меньшего размера. Это привело к созданию баллистических ядерных ракет малой дальности и печально известных M28/M29 Davy Crockett. Система может быть установлена на джипе или управляться тремя солдатами на земле. Она имела дальность действия до 4 километров и стреляла снарядом, который солдаты прозвали «атомным арбузом» из-за его формы.

Официальное название снаряда было М388. Весил он 34 килограмма. Ядерная боеголовка весила 23 кг и имела мощность от 10 до 20 тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, «Малыш», сброшенный на Хиросиму, имел взрывную силу 13 000 тонн в тротиловом эквиваленте и весил в общей сложности 4 тонны.

Системы M28/M29 находились в войсках в Европе, на Гавайях, в Японии и Южной Корее, но никогда не применялись в боевых действиях. 

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Ещё одной разработкой армии США были боеприпасы атомного подрыва (ADM). Их планировалось использовать на земле, под землёй или под водой. Взорвавшись, боеприпас мог сделать участок непроходимым для танковых колонн из-за воронки. Даже длинные автомобильные или железнодорожные мосты могли быть не только частично обрушены, но полностью уничтожены.

ADM были разработаны в нескольких размерах. ТADM весил в общей сложности 381 килограмм и имел взрывную силу 500 тонн в тротиловом эквиваленте. MADM весил 177 кг. В зависимости от варианта используемой боевой части W-45 мощность взрывчатого вещества составляла до 15 000 тонн в тротиловом эквиваленте.

SADM: переносная атомная бомба

Однако армия США хотела боеголовки ещё меньшего размера, который мог бы нести солдат. Это привело к созданию SADM. Производство B54 началось в апреле 1963 года, за ним последовал слегка улучшенный B54 Mod 1 в августе 1964 года. Он имел диаметр 30,5 см, высоту 45,7 см и весил 26,5 кг. В июне 1965 года началось производство B54 Mod 2, который был немного тяжелее — 32 кг.

Всего было выпущено 300 SADM. Все B54 использовали ядерную боеголовку W-54. У неё была изменяемая взрывная сила от 10 до 1000 тонн в тротиловом эквиваленте. M28/M29 также использовали боеголовку W-54. Там, правда, он был сконфигурирован иначе (W-54 Mod 2), с большей мощностью взрывчатого вещества до 20 000 тонн в тротиловом эквиваленте.

Операция в тылу врага

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Идея армии США заключалась в том, чтобы использовать SADM в секретных операциях. Силы специального назначения должны использовать бомбу при проникновении в тыл врага с целью уничтожения оборонительных позиций, туннелей, горных перевалов, дамб или объектов инфраструктуры. Чтобы попасть в тыл врага, солдаты должны были выпрыгнуть из самолета с атомной бомбой.

Солдаты выпрыгивают из самолета с высоты от 4000 до 10000 метров. Однако парашют раскрывается только на высоте от 910 до 2000 метров, чтобы оставаться незамеченным, например, от наблюдателей на земле и радиолокационных систем.

Команда парашютистов с бомбой состоит из 2 солдат, но только у одного из них есть атомная бомба. Код детонации разделён между двумя солдатами. Только после ввода обеих частей кода начинается обратный отсчет активации SADM.

Команды имели собственное кодовое название: подразделения «Зелёный свет». Они были завербованы в другие силы специального назначения, такие как морские котики, спецназ армии США и морская пехота. Подразделения использовали псевдонимы и обмундирование без особых знаков различия. Кроме прыжков с парашютом отрабатывалась посадка на воду для подводного применения оружия. Обучение проходило на лыжах с бомбой в Альпах. Рассматривался и вариант, при котором водолазы прыгают с самолета или вертолета с парашютом в комплекте с SADM и затем приближаются к цели под водой.

Самоубийственная миссия

После оставления SADM на позиции и запущенным обратным отсчетом, «Зелёные огни» должны отступить на безопасную позицию. Как можно прочитать в инструкциях по эксплуатации SADM армии США, таймеры ненадёжны. Поэтому технически невозможно было вовремя взорвать бомбу. В зависимости от того, как был установлен обратный отсчет, бомба могла срабатывать на 8 минут раньше или на 13 минут позже.

«Зелёные огни» находились в тылу врага, и единственный шанс выбраться безопасно — действовать тихо и незаметно. Сложный прыжок с парашютом, ненадежный детонатор и зона приземления на вражеской территории заставили многих солдат назвать задачу самоубийственной миссией. К этому добавлялась опасность для США, что «Зелёные огни» могут быть захвачены до активации SADM. В этом случае Советский Союз получил бы переносную ядерную бомбу, которую мог бы не только разобрать, но и использовать непосредственно против США или их союзников.

Закрытие программы

SADM никогда не использовались в холодной войне. Об их существовании стало известно общественности только в 1984 году, когда о них сообщил бывший офицер разведки армии США. Тот факт, что США обучали спецназ тайно доставлять атомные бомбы в другие страны и взрывать их, не был хорошо воспринят ни политиками, ни обществом. Программа SADM и система вооружения, которая в то время устарела, с тех пор были свёрнуты. В 1989 году проект был официально прекращен.

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