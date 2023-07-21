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Инженер-ядерщик выкрал чертежи атомной подлодки США, спрятав их в бутерброде с арахисовым маслом
Чертежи новой подводной лодки инженер-ядерщик хотел передать недружественной США стране

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В Соединенных Штатах инженер-ядерщик и его жена были приговорены к длительному тюремному заключению за попытку продать чертежи атомной подводной лодки другой стране. Джонатан Тоббе и его жена Диана в феврале признали себя виновными в краже информации о ядерных силовых установках ВМФ.

Согласно сообщению New York Times, Джонатан Тоббе был приговорен к 18 годам тюремного заключения. Хотя он узнал секретную информацию благодаря своей работе, суд постановил, что его жена была главным инициатором кражи данных. Вот почему она получила более длительный срок в 21 год.

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Инцидент, произошедший в 2020 году, похож на сюжет голливудского фильма. 1 апреля 2020 года Джонатан отправил письмо правительству неуказанной страны (по утверждению The New York Times - Бразилии). Послание содержало выдержку из секретных планов ядерных реакторов для кораблей и подводных лодок.

После согласования цены в $100 000, наконец, состоялась первая передача данных. Диана стояла на страже, пока Джонатан клал половину бутерброда с арахисовым маслом в назначенное место. Внутри бутерброда была завернутая в пластик SD-карта с секретными чертежами реакторов подводных лодок. Чего они не знали, так это того, что вместо общения с представителями другого правительства супруги контактировали с агентами ФБР под прикрытием, что в конечном итоге привело к аресту шпионов.

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#голливудский сюжет
Источник: nytimes.com
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