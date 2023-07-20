Видео с применением кассетных бомб снято предположительно под Красногоровкой

В сети распространяется видео с, как утверждается, первым запечатлённым применением украинской стороной кассетных боеприпасов. Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Украина не только уже получила боеприпасы данного типа, но и активно их применяет.

Кассетные боеприпасы запрещены к применению конвенцией, принятой в 2006 году, из-за их неизбирательного действия в отношении целей. По статистике, более половины всех жертв от применения кассетных боеприпасов составляют гражданские люди. Неразорвавшиеся снаряды могут лежать в земле десятилетиями, пока не будут обнаружены случайным прохожим.

реклама

Ранее Европейские политики и даже Илон Маск высказали своё негативное отношение по поводу передачи Украине боеприпасов данного типа, но, судя по всему, это не остановило США от таких действий.

Президент России Владимир Путин в своём заявлении уже сказал, что Россия ответит "зеркальными" мерами на применение Украиной кассетных боеприпасов. Позже его слова подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Читайте также: Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном поменяет ход конфликта