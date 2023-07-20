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Сейчас мы с ностальгией вспоминаем о днях, когда Запад придерживался хотя бы некоторых рамок. Сейчас речь идёт уже о поставке смертоносных боеприпасов с обеднённым ураном. Эти страны обязывались не передавать урановые боеприпасы не только странам «Третьего мира», но и даже союзникам по блоку НАТО.

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Говоря о том, что Россия нарушает правила, Запад сам забыл про свои же договорённости. В начале речь шла о поставках танковых 120-мм урановых снарядах британцами, теперь на это решение согласилась и Америка. Что может сделать с боеприпасами Украина обсудим в этой статье.

Немного про уран в снарядах

Наверное, про уран, слышали все. Из каждого утюга нас запугивают им, ведь это радиоактивный элемент, и один из компонентов ядерных бомб. Думаю, что нужно сначала сказать немного про него.

Во-первых, это не ядерное оружие. Оно не даст такой же эффект, как бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Кстати, это США не считает нарушением рамок и международным терроризмом.

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Во-вторых, и в правду, это оружие может сильно повлиять на здоровье людей, например, вызвать рак и другие заболевания, в том числе за счёт излучения.

Обеднённый уран используется при создании бронебойных снарядов для автоматических и танковых пушек. Эти снаряды имеют два преимущества перед вольфрамовыми:

Цена. Производить снаряды с обеднённым ураном намного легче из-за дешевизны, так как его для снарядов берут из отходов от обогащения урана для АЭС и производства ядерного оружия. Повторюсь, что это не значит, что снаряды с ураном – это ядерное оружие. Пробивание брони. У урановых снарядов она больше, так как сплавы урана с титаном и другими элементами пластичны, и обладают свойством самозатачиваться, пробивая броню.

Поэтому, если не думать о результатах использования, то производство урановых снарядов выгодно и практично.

Что США собирается дать Украине?

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Ещё с зимы мы убедились в ясности намерений США передать танки «Абрамс», а позже насчет этого вышло заявление правительства. Сначала украинские военные надеялись на передачу стареньких, но боеспособных модификаций М1А2, но в связи с их нехваткой, Америка будет поставлять и ещё более старые М1А1.

Если с танками у США вышла вот такая путаница, то со снарядами по ходу дела нет. С ними они определились, но свое решение пока не озвучивают. Бесспорно, что у них есть большой выбор. Давайте посмотрим на него, там опасных «штучек» предостаточно.

В списке снарядов к 120-мм гладкоствольной пушке М256 танка «Абрамс» модификаций младше и выше М1А1 числятся пять моделей. Несмотря на общий индекс серии – М829, они отличаются между собой. Последние - М829А4, в расчёт и вовсе не стоит брать, так как несмотря на давность их выпуска, ими сами американцы еще не перевооружились.

Сначала, многие посчитали, что М829 – родоначальник серии вместе с танком М1А1 и отправится на Украине. Начальная скорость 1670 метров в секунду и пробиваемость 520-540 миллиметров стальной брони средней твёрдости на дистанции двух километров – весомый аргумент. Старые советские танки к нему, скорее всего будут уязвимы. Но здесь есть заминка, снарядов этих на складах, скорее всего осталось мало, так как срок хранения снарядов с обеднённым ураном невелик, а американские войска быстро переходят на новые модели вооружения. Скорее всего, тоже самое и с М829А1 и М829А2. Поэтому, стоит отметить, что их передача Украине будет выглядеть, как акт выброски их в мусорный бак.

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М829А1, по своим характеристикам, может пробить 650 миллиметров стальной брони с 2-х километров. Этот показатель может быть опасным даже для современных российских бронемашин.

Другой снаряд из этой серии - М829А2 имеет значительные отличия в сердечнике, да и в самой конструкции. Эти изменения коснулись и технических параметров. Он пробивает уже 700 мм брони, а выстреливает со скоростью 1675 метров в секунду. Этим, ещё больше нарастает угроза для российских танков.

Но самый вероятный претендент на отправку в украинские войска становится М829А3. Это – один из самых опасных подкалиберных снарядов. Он стоит на вооружении у американцев уже более 20 лет, а на складах его намного больше – сотни тысяч экземпляров. Однако в данное время, он заменяется М829А4. Его сердечник имеет длину 800 мм, он может пробить стальную плиту толщиной 800 мм на расстоянии до 2-х километров.

Нельзя уверенно утверждать, что броня даже современных российских танков выдержит такой выстрел. «Контакт-5» скорее всего против них работать не будет. Тоже самое можно сказать и про британские поставки.

Что изменят эти поставки на поле боя?

Не стоит недооценивать эти поставки и говорить, что они ничего не изменят. Это – серьезный повод задуматься, ведь это мощные танки с боекомплектом, по крайней мере лучше советских танков, которые стоят на вооружение у ВСУ. Стоит вспомнить и то, что большинство российских бронемашин также слабее танка Т-90М, считающегося сейчас лучшим на СВО.

Но, хорошее вооружение – это совокупность, а не отдельные снаряды или танки. Конечно, поставки снарядов не могут сделать кардинального изменения ситуации на поле боя в краткосрочной перспективе. У украинцев есть и проблемы с взаимодействием подразделений, что также может ослабить эффект от поставок.

Украинские проблемы становятся залогом ликвидации нового западного вооружения, и с этими проблемами никто не спешит разбираться. У ВСУ мало боевых самолетов, средств радио-электронной борьбы и многого другого, поэтому кадры уничтожения западной техники мы будем видеть еще долго.

Однако, в долгосрочной перспективе, при отлаженной тактике применения подразделений, снаряды с обеднённым ураном несут высочайшую опасность всему бронированному парку ВС РФ. России необходимо будет искать новые контрмеры.

Лучший вариант защиты от западного вооружения – это его уничтожение ещё до обнаружения им российской техники. России не стоит паниковать, но и не стоит недооценивать противника, нужно быть всецело готовым к любым поставкам, ведь борьба уже идёт не с ВСУ, а с целым блоком НАТО, который к противостоянию с Россией готовится всё своё существование.