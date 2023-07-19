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Антидроновыми (противодроновыми) ружьями называют устройства для противодействия БПЛА (беспилотным летательным аппаратам), их также часто называют дронами. Беспилотники глобально разделяют на две группы:

- Самолетного типа. Отличаются способностью преодолевать значительные расстояния;

- Мультироторные (квадрокоптеры).

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Что такое антидроновое ружье

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Упрощённо говоря, устройство представляет собой антенну направленного действия для воздействия на дрон при помощи определенного радиосигнала. Для нейтрализации таких устройств необязательно инициировать физическое воздействие, достаточно заблокировать управляющие сигналы, что сделает его полностью неработоспособным.

Принцип работы

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Устроено антидроновое ружье относительно просто. Блок электроники формирует сигналы с разной частотой, которые при помощи антенны направляются в нужную сторону. Для увеличения дальности сигнал собирается в узкий пучок, поэтому конструкция и выполнена в виде ружья, есть даже привычный прицел. Для питания обычно используются аккумуляторные батареи.

При наведении ружья на дрон происходит разрыв связи с блоком управления оператора. В зависимости от модели, при потере управления устройство в автоматическом режиме возвращается на место старта, приземляется или зависает в воздухе, ожидая восстановления связи. В последнем случае «охотнику» просто приходится держать его на прицеле, ожидая разрядки батареи.

Стоит учитывать, что беспилотники самолетного типа обычно защищены от данного типа внешнего воздействия. В процессе полета они используют заранее сохраненную программу, поэтому способны обходится без внешнего управления и связи с инфраструктурой GPS-системы.

Возможность приобретения

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Приобрести устройство можно свободно – такие позиции присутствуют на крупных маркетплейсах, включая «Яндекс Маркет», также можно встретить на «Авито». Простые модели стоят от 100 тысяч рублей, профессиональные устройства могут стоить 1-2 миллиона рублей и более.

Глушилка

В качестве бюджетного варианта можно рассмотреть стационарные глушилки радиосигналов. К примеру, «Фагот» стоит порядка 36 тысяч рублей, однако эффективный радиус действия составляет порядка 80 метров.

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«Гарпия»

Самая массовая модель, которая имеет серию модификаций с разными названиями: «Мелдана», «Драгун», 3mx и другие. Стоимость, в зависимости от модели, составляет от 100 до 400 тысяч рублей.

«Дрон-1200»

Один из самых бюджетных вариантов – стоимость в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. Также чаще других встречается на «Авито». Дальность работы составляет 1200 метров, доступно три канала подавления – 5,8 ГГц, 2,4 ГГц и 1,5ГГц, выходная мощность 25 Вт, время работы в автономном режиме – 30 минут.

«ПАРС Ступор»

Российская разработка, выпускается с 2016 года. Характеристики явно уступают аналогам: излучаемая мощность – 6 Вт, эффективная дальность – 500 метров, время работы до 4 часов. Есть модификации, которые позволяют подобрать устройство под разные ситуации (дальнобойный, усиленный и т.д.).

Как правильно выбрать

Основные характеристики, на которые нужно обращать внимание:

- коэффициент усиления антенны. Измеряется в децибелах и обозначает эффективность работы антенны;

- частоты. Беспилотники используют для работы разные частотные диапазоны. Чем больше частот поддерживает ружье, тем больше беспилотников оно сможет нейтрализовать;

- излучаемая мощность. Может указываться общая или с разделением по каналам, измеряется в ваттах;

- аккумулятор. Также важный показатель, поскольку неожиданный разряд батареи может привести к снятию блокировки с дрона, контроль вернется оператору;

- радиус действия. Указывается в метрах или километрах. Стоит учитывать, что это показатель при идеальных условиях. Рельеф или близость дрона к базовой станции ухудшают данный параметр;

- вес и эргономика. В процессе оператору часто приходится удерживать ружье в определенном положении. Поэтому габариты, удобство использования и вес очень важны;

- комплектация. Если устройство планируется использовать в полевых условиях, преимуществом будет наличие сумки или специального кейса. Также плюсом будет наличие комплекта с дополнительным аккумулятором.