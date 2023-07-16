Разве может быть что-то лучше первого укуса хрустящего маринованного огурчика? Солёные огурцы - это популярный продукт в гастрономах по всей Европе и США (и, конечно же, в России), который часто подаётся в качестве гарнира к различным блюдам.

Огурцы настолько популярны, что средний россиянин съедает около 4 килограммов огурцов в год.

Но как появился солёный огурец и почему он стал одним из компонентов бургеров?

Откуда есть пошли огурцы солёные

Огурцы существуют уже тысячи лет, начиная с 2030 г. до н.э., когда огурцы начали распространяться по Месопотамии. Чтобы сохранить огурцы для транспортировки, их вымачивали в кислом рассоле, и так появился солёный огурец. Первое упоминание о солёных огурцах встречается в древнекитайских рукописях, возраст которых превышает 9000 лет.

Антропологи считают, что Клеопатра приписывала питательные вещества, содержащиеся в огурцах, своей красоте, и что они были любимым блюдом многих выдающихся личностей на протяжении всей истории человечества, включая Наполеона Бонапарта и Юлия Цезаря.

Когда Христофор Колумб совершил плавание в Новый Свет, на его кораблях были солёные огурцы, чтобы предотвратить цингу среди экипажа. Англичане принесли в Новый Свет свой способ приготовления солений с использованием уксуса, сахара и специй.

Термин "соленье" произошёл от слов "соль" или "рассол". Эти два элемента играют важнейшую роль в процессе маринования огурцов и не только.

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В викторианскую эпоху в Англии маринованные огурцы были символом статуса богатых людей, как и солонка. Это была роскошная сервировочная посуда, в которой хранились маринованные продукты. В XIX веке маринование огурцов было распространено среди семей с собственными огородами, и соленья были неотъемлемой частью повседневного рациона.

Маринование огурцов - это целая наука

Что же входит в процесс "маринования" огурцов? По сути, слово "мариновать" означает "сохранять". Поэтому для приготовления маринада огурцы необходимо вымочить в рассоле, который обычно состоит из уксуса, соли и ароматных специй. Этот рассол обладает высокой кислотностью и не позволяет вредным бактериям выживать, в результате чего огурцы получаются консервированными и маринованными.

Соление - ещё один способ, при котором для ферментации огурцов вместо уксуса используется рассол. Брожение вызывает рост "хороших" бактерий и снижает вероятность того, что продукт испортится из-за плохих бактерий. Многие солёные огурцы готовятся именно таким способом.

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Конечно, маринование не ограничивается одними огурцами. Можно также мариновать фрукты, овощи, рыбу, мясо и яйца. Кимчи и квашеная капуста готовятся методом соления в рассоле.

Интересный факт: В суровые зимы XIX и начала XX веков соленья играли важнейшую роль в жизни людей в Европе. Употребление в пищу солёных огурцов обеспечивало их жизненно важными калориями и источником витамина С.

Огурцы и капитализм

Соленья в основном делались дома. И вот в 1860 г. Х.Дж. Хайнц представил первую коммерческую партию солёных огурцов, а в 1893 г. на Всемирной выставке озолотился, выпустив крошечную подвеску в виде солёного огурца. Бесплатная раздача кулона с огурцом была маркетинговой кампанией, которую Хайнц использовал для представления "57 сортов" солёных огурцов и других консервированных продуктов; она до сих пор считается одной из самых успешных в американской истории. Сегодня множество мастеров-производителей соленых огурцов превратили свою любовь к этому вековому продукту питания в успешный бизнес.

Как солёный огурец попал в бургер?

Почему же солёные огурчики стали неотъемлемой частью бургеров? Эта практика зародилась, когда еврейские иммигранты начали открывать в Нью-Йорке закусочные примерно в 1930-х годах. Многие из них предлагали покупателям солёные огурцы в качестве средства для очищения вкуса (как используют имбирь в японской кухне), поскольку кислинка огурца резко контрастирует с жирным мясом, входящим в состав сэндвича. Кроме того, они приятно хрустят.

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После того как солёный огурец стал популярным гарниром в Нью-Йорке, он распространился по всей территории США, поскольку готовить ничего не нужно, а сами огурцы стоят недорого. Сегодня солёные огурцы стали обязательным ингредиентом бургеров, а большинство ресторанов и гастрономов даже не указывают их в меню.