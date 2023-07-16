Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном

В этой статье популярно рассмотрим, что такое ЧПУ обработка и для чего она применяется
[ ] для раздела Блоги
2

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Что такое ЧПУ

Станок с числовым программным управлением (ЧПУ) - это специализированное оборудование, предназначенное для обработки материала в соответствии с заданными производственными стандартами и требованиями к компонентам. 

реклама

ЧПУ станки оснащены специальным программным обеспечением, которое контролирует движение сложных механизмов, таких как шлифовальные, токарные, фрезерные станки и другие режущие инструменты, используемые для удаления материала.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Эти технологии автоматизированного производства позволяют выполнять широкий спектр сложных и точных задач обработки на станках с ЧПУ для создания готовых изделий и специально разработанных деталей для автомобильной, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Хотя 3D-печать и другие процессы аддитивного производства (т.е. производства, где деталь создаётся с помощью добавления материала, например, слой за слоем в 3D-принтере) занимают центральное место в производстве деталей из мягких материалов в XXI веке, большинство предметов повседневного пользования по-прежнему являются результатом применения высокоавтоматизированных методов субтрактивной обработки (т.е. производства вытачиванием детали из цельного куска материала).

реклама

Пластиковые бутылки для воды изготавливаются из пресс-форм с использованием технологии штамповки с ЧПУ, а отдельные компоненты системы привода любого автомобиля фрезеруются с соблюдением точных размеров, чтобы все движущиеся шестерни плотно прилегали друг к другу, обеспечивая оптимальные механические характеристики.

Скорее всего, почти всё, с чем вы соприкасаетесь в повседневной жизни, когда-то было обработано на станке. Если вы когда-нибудь путешествовали на самолете - например, на Boeing 747, - то для того, чтобы этот самолет поднялся в воздух, было обработано и затем собрано более миллиона отдельных компонентов.

Как они работают

Станки с ЧПУ столь же универсальны и динамичны, как и множество создаваемых ими изделий. Однако большинство станков с ЧПУ работают в двух рамках: разомкнутый или замкнутый контур.

В системах ЧПУ с открытым (или разомкнутым) контуром оператор разрабатывает компьютерное числовое управление для конкретной задачи и генерирует специальный код или рабочий файл с помощью программ автоматизированного проектирования (CAD). Затем компьютер передаёт необходимые действия на контроллер и подключенные к нему серводвигатели.

реклама

Эти двигатели управляют режущими инструментами, такими как токарные или шлифовальные станки, как минимум по двум осям (X и Y), хотя высокотехнологичные станки с ЧПУ могут повысить универсальность и точность за счёт перемещения фрезерных станков с ЧПУ и других приспособлений по нескольким дополнительным осям.

Замкнутые системы ЧПУ передают данные обратной связи на монитор для устранения несоответствий в процессе перемещения станков по материалу. Такая связь между двигателем и монитором позволяет замкнутым системам изменять скорость и положение токарных станков и других станков с ЧПУ в режиме реального времени.

Для чего применяют станки с ЧПУ

1. Резка

реклама

Станки с ЧПУ являются прекрасными инструментами для проектов, требующих точной и быстрой резки, и на них можно реализовать две наиболее совершенные технологии резки: электроэрозионную (ЭЭМ) и проволочную (ЭПМ).

В электроэрозионном станке используется термическая эрозия, возникающая при взаимодействии двух электродов - одного, закреплённого на инструменте в виде меди или графита. Другой - диэлектрическая жидкость, в которой купается материал. Удивительно, но в процессе производства инструмент и заготовка никогда не вступают в прямой контакт.

Проволочная электроэрозия работает аналогичным образом, только в качестве точного режущего инструмента используются проволочные электроды.

2. Сверление

Этот точный процесс проделывания отверстий использует вращающийся режущий инструмент, обычно свёрла или высокоскоростные струи воды, для получения круглых отверстий в неподвижной заготовке. В эти отверстия часто устанавливаются винты и болты.

3. Шлифование

Станки с ЧПУ часто оснащаются абразивными кругами, позволяющими получать практически безупречную поверхность. Этот метод субтрактивного шлифования значительно превосходит по точности любой аддитивный процесс производства и позволяет уменьшить дефекты до допусков, составляющих всего 1/10 ширины человеческого волоса.

4. Фрезерование

Фрезерный станок с ЧПУ, подобно другим ручным фрезерным станкам, использует водоструйные или токарные инструменты для снятия материала с неподвижной заготовки. Фрезерные станки с ЧПУ могут перемещаться по нескольким осям, что позволяет операторам с абсолютной точностью выполнять горизонтальные, вертикальные, угловые и торцевые фрезерные работы.

Такие возможности многоосевого фрезерования повышают эффективность процесса изготовления сложных деталей из дерева, металла и пластмассы, поскольку машинист может меньше раз подгонять и закреплять исходный материал.

5. Токарная обработка

Этот процесс на станках с ЧПУ аналогичен фрезерованию, однако вместо закрепления заготовки на рабочем столе она крепится к вращающемуся с высокой скоростью механизму. Рабочий, используя токарный станок или ЧПУ с аналогичным приспособлением, снимает небольшое количество материала, пока не придаст заготовке нужную форму.

А на этом всё. Надеюсь, что сумел в доступной форме объяснить, что такое ЧПУ, зачем и где оно применяется.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

чпу станок с чпу чпу что такое что такое чпу
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
58
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
84
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
83

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 58

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
42
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
7
В Европе к 2027 все аккумуляторы смартфонов должны быть съёмными
10
Ходаковский: Продолжая так наступать, противник обнаружит острый дефицит больничных коек и кладбищ
5
Ввиду неудач на Запорожской ЛБС украинские подразделения вернулись к "тактике Залужного"
2
В Сети появилось ещё одно фото танка Leopard 2, оснащённого советской динамической защитой «Контакт-1»
8
Украинские силы предприняли очередную попытку ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС
4
Сальдо:ВСУ стараются беречь западную технику, отправляя бойцов на бессмысленные штурмы
2
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
5
Lenovo представила минималистичную RTX 4060 Mini-ITX: в комплекте с ПК она будет стоить $896
+
Минобороны Беларуси сообщило о выработке совместно с руководством ЧВК «Вагнер» плана по передаче опыта
+
В июне Саудовская Аравия импортировала российской нефти в десять раз больше, чем год назад
4
На 6-ваттном Intel N100 с графикой Xe-LP удаётся добиться 60 FPS в некоторых играх
4
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
7
Видео: беспилотник-камикадзе точным попаданием поражает бронетехнику ВСУ
3
EA Sports FC 24 появится на консолях и ПК 29 сентября
+
Пригожин впервые с 24 июня появился на фото – что произошло с ЧВК «Вагнер» за последние недели
3
Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
19
Стандарт Li-Fi обещает 100-кратное повышение скорости по сравнению с Wi-Fi с помощью лазеров
7
Бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ с "Крапивой" и возможностью ведения сетецентрического боя
1

Популярные статьи

Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
22
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
80
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
2
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
91
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
34
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
7
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
1
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
28
Насколько опасно доверять пропаганде
66
Мои впечатления от игры Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

Влад Иванов
02:57
Твоя мать сможет
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
Влад Иванов
02:56
Твою мать тоже
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
Aaa
02:55
а надо?
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
Колючка
02:50
Тут что, не банят за материалы, написанные нейросетью?
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
N1ghtwish
02:47
Скорее всего после отключения E-core, сама игра стала неправильно распределять потоки. Такие глюки в винде бывают, когда меняешь проц не переустанавливая винду.
Активация E-ядер в процессорах Intel поднимает частоту кадров в играх до двух и более раз
Григорий
02:46
Не Белоруссия, а Беларусь. Республика Беларусь. Никакой "белоруссии" уже давно нет. Уважайте официальное название государства, уже 100 раз об этом делали замечание.
Джеймс Кэмерон отказался снимать кино про гибель батискафа "Титан"
Александр Кузнецов
02:26
Ну если только в такой. Если будут хотя бы пятиэтажки, долго оно не проживёт
В Сети появилось фото брошенного ВСУ французского лёгкого колёсного «танка» AMX-10RC
Johann Wagner
02:18
У меня 5500 в играх ест 25 ватт, там правда андервольт. Ну вообще до такого можно и 7600 ужать не проблема... А то, что у тебя там много ест, это странно
Активация E-ядер в процессорах Intel поднимает частоту кадров в играх до двух и более раз
Shatun29
02:18
Даже умнее будет. По крайней мере максимально быстро можно обесточить аппарат сняв аккумулятор и потом просушить его.
В Европе к 2027 все аккумуляторы смартфонов должны быть съемными
Shatun29
02:14
Можно подумать сейчас у автодилеров гарантия аховая, учитывая количество условий и требований для её выполнения автолюбителем, не говоря уже о гарантийных ТО по космическим ценам. А ноют потому как хо...
Автодилеры считают, что параллельный импорт автомобилей может привести к печальным последствиям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем