В телеграм-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", распространяется фотография правил, принятых в компании в далёком 2014 году. Данные правила определяют обязанности директора т.е. Евгения Викторовича Пригожина и обязанности командиров "музыкантов" по многим вопросам службы.
реклама
Как утверждается, фотография декларации была сделана сотрудниками МВД при обыске апартаментов главы "оркестра".
На правилах стоят подписи Пригожина и Дмитрия Уткина (он же имеет позывной "Вагнер"). Что интересно, девятый пункт правил директора дописан ручкой и гласит "делай, что должен и будь, что будет". Данная поговорка отлично отражает характер действий главы ЧВК, который не раз утверждал, что одной из главных целей компании является восстановление справедливости.
Правила директора, кроме того, обязывают его всячески обеспечивать сотрудников, принимать личное участие в операциях и не идти против русского народа.
Обязанности командира в основном относятся к работе с личным составом, но есть и два интересных пункта: 7. Не идти против ВВП и 8. Не врать и не лукавить, всегда говорить, как есть.